Er kostete Liverpool einst 85 Millionen Euro: Blitz-Abschied von Darwin Nunez aus Saudi-Arabien?

Nunez war erst im Sommer vom FC Liverpool nach Saudi-Arabien gewechselt. Beim Tabellenzweiten der Saudi Pro League bringt er es auf ordentliche Zahlen (elf Spiele, fünf Tore, zwei Assists), hat aber auch immer wieder mit Knieproblemen zu kämpfen.

Gerüchten zufolge hatte sich der ehemalige Neymar-Klub Al-Hilal mehr von seinem Mittelstürmer erhofft, und auch der Spieler selbst soll einen baldigen Wechsel anstreben.