Mittelstürmer Darwin Nunez könnte im Winter erneut den Verein wechseln. Wie die argentinische Zeitung Ole berichtet, zeigt der südamerikanische Spitzenklub River Plate aus Buenos Aires Interesse an einem Transfer des 26-jährigen Uruguayers von Al-Hilal.
Er kostete Liverpool einst 85 Millionen Euro: Blitz-Abschied von Darwin Nunez aus Saudi-Arabien?
- AFP
River Plate will mit neuer Klubführung investieren
Demnach sei Nunez dem Klub angeboten worden, ein Leihgeschäft ist im Gespräch. Zwar seien die Verhandlungen bisher noch nicht sehr konkret, River-Trainer Marcelo Gallardo soll jedoch große Stücke auf den ehemaligen Liverpool-Angreifer halten. Die Klubführung um den erst vor gut einem Monat neu gewählten Präsidenten Stefano di Carlo (36) soll bereit sein, rund 18 Millionen Euro zu investieren.
Nunez und Al-Hilal - ein Missverständnis?
Nunez war erst im Sommer vom FC Liverpool nach Saudi-Arabien gewechselt. Beim Tabellenzweiten der Saudi Pro League bringt er es auf ordentliche Zahlen (elf Spiele, fünf Tore, zwei Assists), hat aber auch immer wieder mit Knieproblemen zu kämpfen.
Gerüchten zufolge hatte sich der ehemalige Neymar-Klub Al-Hilal mehr von seinem Mittelstürmer erhofft, und auch der Spieler selbst soll einen baldigen Wechsel anstreben.
- Getty Images Sport
Darwin Nunez war beim FC Liverpool nie unumstritten
Nunez war 2022 für rund 85 Millionen vom portugiesischen Rekordmeister Benfica zum FC Liverpool gewechselt. Dort war er jedoch nie unumstritten. In der vergangenen Saison unter Arne Slot verlor er seinen Stammplatz und wechselte im Sommer für rund 53 Millionen Euro nach Saudi-Arabien. Der englische Meister verpflichtete mit Alexander Isak (145 Millionen) und Hugo Ekitike (95 Millionen) gleich zwei teure neue Stürmer, die sich bisher allerdings ebenfalls noch schwertun.
Bei Al-Hilal spielen neben Nunez noch weitere namhafte Profis wie Kalidou Koulibaly (früher SSC Neapel, FC Chelsea), Joao Cancelo (FC Barcelona, FC Bayern, Manchester City, Juventus), Theo Hernandez (AC Mailand), Ruben Neves (FC Porto, Wolverhampton) und Sergej Milinkovic-Savic (Lazio). Aktuell ist das Team des ehemaligen Inter-Trainers Simone Inzahghi in der Saudi Pro League Tabellenzweiter hinter Al-Nassr um Superstar Cristiano Ronaldo.
Leistungsdaten von Darwin Nunez beim FC Liverpool:
- Spiele: 143
- Tore: 40
- Assists: 26