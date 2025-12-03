Al Ettifaq v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Er kostete Liverpool einst 85 Millionen Euro: Blitz-Abschied von Darwin Nunez aus Saudi-Arabien?

Der einst für 85 Millionen Euro verpflichtete Darwin Nunez hat den FC Liverpool erst im Sommer in Richtung Saudi-Arabien verlassen. Dort läuft es jedoch nicht so wie von beiden Seiten erhofft - und nun soll ein Traditionsklub Interesse zeigen.

Mittelstürmer Darwin Nunez könnte im Winter erneut den Verein wechseln. Wie die argentinische Zeitung Ole berichtet, zeigt der südamerikanische Spitzenklub River Plate aus Buenos Aires Interesse an einem Transfer des 26-jährigen Uruguayers von Al-Hilal.

  • FBL-ARG-VELEZ-RIVERAFP

    River Plate will mit neuer Klubführung investieren

    Demnach sei Nunez dem Klub angeboten worden, ein Leihgeschäft ist im Gespräch. Zwar seien die Verhandlungen bisher noch nicht sehr konkret, River-Trainer Marcelo Gallardo soll jedoch große Stücke auf den ehemaligen Liverpool-Angreifer halten. Die Klubführung um den erst vor gut einem Monat neu gewählten Präsidenten Stefano di Carlo (36) soll bereit sein, rund 18 Millionen Euro zu investieren.

  • Nunez und Al-Hilal - ein Missverständnis?

    Nunez war erst im Sommer vom FC Liverpool nach Saudi-Arabien gewechselt. Beim Tabellenzweiten der Saudi Pro League bringt er es auf ordentliche Zahlen (elf Spiele, fünf Tore, zwei Assists), hat aber auch immer wieder mit Knieproblemen zu kämpfen. 

    Gerüchten zufolge hatte sich der ehemalige Neymar-Klub Al-Hilal mehr von seinem Mittelstürmer erhofft, und auch der Spieler selbst soll einen baldigen Wechsel anstreben.

  • Yokohama F•Marinos v Liverpool - MEIJI YASUDA J.LEAGUE World Challenge 2025 Presented By The Nippon FoundationGetty Images Sport

    Darwin Nunez war beim FC Liverpool nie unumstritten

    Nunez war 2022 für rund 85 Millionen vom portugiesischen Rekordmeister Benfica zum FC Liverpool gewechselt. Dort war er jedoch nie unumstritten. In der vergangenen Saison unter Arne Slot verlor er seinen Stammplatz und wechselte im Sommer für rund 53 Millionen Euro nach Saudi-Arabien. Der englische Meister verpflichtete mit Alexander Isak (145 Millionen) und Hugo Ekitike (95 Millionen) gleich zwei teure neue Stürmer, die sich bisher allerdings ebenfalls noch schwertun.

    Bei Al-Hilal spielen neben Nunez noch weitere namhafte Profis wie Kalidou Koulibaly (früher SSC Neapel, FC Chelsea), Joao Cancelo (FC Barcelona, FC Bayern, Manchester City, Juventus), Theo Hernandez (AC Mailand), Ruben Neves (FC Porto, Wolverhampton) und Sergej Milinkovic-Savic (Lazio). Aktuell ist das Team des ehemaligen Inter-Trainers Simone Inzahghi in der Saudi Pro League Tabellenzweiter hinter Al-Nassr um Superstar Cristiano Ronaldo.

  • Leistungsdaten von Darwin Nunez beim FC Liverpool:

    • Spiele: 143
    • Tore: 40
    • Assists: 26
