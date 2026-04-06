"Er hat mit Harry den besten Schuss": FC Bayerns Joshua Kimmich lobt Mitspieler

Nach seinen zwei Distanztreffern am Samstag hatte Bischof dann verraten, dass ihn Kimmich dazu aufgefordert habe, trotz seiner Rolle aufs Tor zu schießen. "Jo hat zu mir gesagt: 'Kannst du jetzt bitte mal auf die Kiste schießen?'. Weil ich es im Training immer mache - im Spiel finde ich die Situation nicht, komme nicht rein oder verfehle den Moment. Und heute habe ich es einfach gemacht. Es hat sich geil angefühlt und natürlich auch gut, den Jungs zum Sieg zu verhelfen."

Kimmich bestätigte das Gespräch und packte das nächste Lob aus. "Mit Harry (Kane; Anm. d. Red.) zusammen hat Tom auf jeden Fall den besten Schuss aus der Mannschaft. Links wie rechts - und er hat es bisher noch nicht geschafft, bei uns mal einen reinzuhauen. Deswegen hatte er das Thema, dass ich gesagt habe: 'Du musst auch das Vertrauen haben, dass wir dich in Position bringen oder dich selbst in Position bringen, um dann auch mal aufs Tor zu schießen'."

Kimmich hob außerdem die Bedeutung des für den Ausgang der Meisterschaft wohl eher unbedeutenden Sieges hervor. "Das hat uns schon sehr geholfen, dass er das dann zweimal gemacht hat. Weil natürlich ändert das schon das Momentum. Vielleicht wäre jetzt nicht viel passiert, wenn wir 0:2 verloren hätten. Dann hätte jeder gesagt: 'Die sind mit dem Kopf schon in Madrid.' Vielleicht hätte sich auch nicht viel in der Herangehensweise geändert für morgen. Aber trotzdem zeigt uns das als Mannschaft: Auch wenn wir mal ein Spiel haben, das nicht so gut läuft -, dass wir immer die Mentalität haben, solche Spiele zu gewinnen", betonte er und fügte an: "Das ist dann nicht nur Harry Kane oder Michael (Olise) oder Lucho. Sondern wir haben auch andere Spieler, die das Spiel entscheiden können - und in dem Fall war es jetzt Tom. Das ist für uns sehr wichtig für den Glauben an die eigenen Stärken."

Gegen Real wird Bischof voraussichtlich dennoch zunächst auf der Bank Platz nehmen. Als Linksverteidiger wird sich vermutlich Konrad Laimer mit Kylian Mbappe, Vinicius Junior und Co. messen. Im Mittelfeld wird Leon Goretzka oder Aleksandar Pavlovic neben Kimmich beginnen. Bischof kann sich jedoch nicht über seine Spielzeit in seiner ersten Bayern-Saison beklagen. Insgesamt 33-mal stand er in dieser Saison auf dem Platz und steuerte neben seinem Doppelpack auch drei Assists bei. 17 bestritt er davon übrigens als Linksverteidiger.