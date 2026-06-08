"Er hat es total verdient, dabei zu sein": Ehemaliger DFB-Kapitän verteidigt Leroy Sane vor dem WM-Start

Im Zuge der öffentlichen Diskussionen um Sanes Nominierung, der nach der Verletzung von Lennart Karl und seinem Tor im Testspiel gegen die USA zu Turnierbeginn sogar gute Chancen auf einen Stammplatz in der deutschen Nationalmannschaft hat, sprach der DFB-Kapitän im Interview mit dem kicker von einer "verdienten Berufung" in den Kader von Julian Nagelsmann.

"Leroys Saison war meiner sehr ähnlich, sie war turbulent, hatte Höhen und Tiefen. Entscheidend ist aus meiner Sicht: Er ist nicht nur gut gestartet, er ist auch gut aus der Saison herausgegangen, hat es immer wieder geschafft, sich aus schweren Situationen herauszuziehen. Ich weiß, wie hart er arbeitet, er hat es auch total verdient, dabei zu sein", erklärte Gündogan.

Gleichwohl verwies der Mittelfeldspieler auf "Leroys einziges Problem". Sane lasse seine "Verärgerung manchmal ein bisschen sehr offensichtlich raushängen, wenn im Spiel mal etwas nicht zu 100 Prozent klappt". Dies sei aber "sogar etwas Positives", stellte Gündogan klar. "Weil er genau das Gegenteil von dem ausdrückt, was die Leute über ihn sagen. Ihm wird oft ein Stempel aufgedrückt. Aber ich finde, es bedeutet, dass ihm die Dinge eben nicht egal sind, dass er sich vor allem am meisten über sich selbst ärgert."

Sanes Kadernominierung hatte für ordentlich Stirnrunzeln bei den deutschen Fans und einigen Experten gesorgt. Der 30-Jährige kommt, wie von Gündogan angedeutet, aus einer sehr durchwachsenen Saison bei Galatasaray Istanbul. Zwar standen letztlich 16 Torbeteiligungen in 43 Pflichtspielen auf seinem Konto. Die von Nagelsmann geforderte Steigerung der Ausbeute in der im Vergleich schwächeren Süper Lig erreichte er jedoch nicht. Zumal Sane zwischenzeitlich sogar seinen Stammplatz beim türkischen Meister verlor.