Nach dem Rundumschlag von Liverpools Superstar Mohamed Salah platzt Klub-Legende Jamie Carragher der Kragen. Der Experte zieht dabei einen vielsagenden Vergleich zu Cristiano Ronaldo.
"Er hat den Stift aus einer Granate gezogen": Heftige Attacke auf Mohamed Salah vom FC Liverpool
Nach der bitteren 2:4-Pleite gegen Aston Villa hatte Salah die ohnehin angespannte Lage bei den Reds mit seiner Forderung zur Rückkehr zum "Heavy-Metal-Fußball" vergangener Tage angespitzt. Carragher nahm dazu nun bei Sky Sports überhaupt kein Blatt vor den Mund und ging frontal auf den Angreifer los.
"Ich bin nicht überrascht", gab der Ex-Verteidiger kühl zu Protokoll. Für Carragher war der Eklat ein Drama mit Ansage, das ihn stark an das unwürdige Ende eines anderen Weltstars erinnerte: "Ich habe allen gesagt: Vor Saisonende wird noch etwas passieren. Er wird eine weitere Bombe platzen lassen, ein bisschen so wie Ronaldo bei seinem Abschied von Manchester United. Ich dachte, es würde vielleicht erst nach Saisonende passieren, wenn er schon weitergezogen ist, aber nein."
Carragher führte aus: "Ich habe ihn wegen eines Interviews als egoistisch bezeichnet, und ich glaube, das trifft wieder zu. Liverpool steht eine wirklich wichtige Woche bevor. Sie sind noch nicht endgültig für die Champions League qualifiziert, und es sollte um den FC Liverpool gehen, nicht um den FC Salah."
- (C)Getty Images
Salah und sein brisantes Posting
Auslöser war Salahs Posting, das wie eine Demontage von Trainer Arne Slot und seinen Methoden wirkte. Der Ägypter schrieb: "Ich habe erlebt, wie dieser Verein von Zweiflern zu Gläubigen und von Gläubigen zu Champions wurde. Das erforderte harte Arbeit, und ich habe immer alles getan, um dem Verein zu helfen, dieses Ziel zu erreichen. Nichts macht mich stolzer als das. Dass wir nun wieder verloren haben, war sehr schmerzhaft und nicht das, was unsere Fans verdienen. Ich wünsche mir, dass Liverpool wieder die mutige Offensivmannschaft wird, die Gegner fürchten, und wieder eine Mannschaft, die Titel gewinnt."
Worte, die tief blicken ließen. Auch Mittelfeld-Ikone Steven Gerrard schaltete sich ein und betonte, diese kryptische Botschaft sei der endgültige Beleg für eine völlig gespaltene Kabine und den Verlust der eigenen Identität unter der Führung von Slot.
Neville springt Carragher zur Seite
TV-Experte Gary Neville sprang Carragher zur Seite und verurteilte vor allem das Timing des Ägypters scharf. Eine derartige Demütigung des eigenen Trainers in der Öffentlichkeit sei bei keinem Top-Klub der Welt tragbar.
"Er hat mitten im Raum den Stift aus einer Granate gezogen und geht jetzt einfach raus", analysierte Neville. "Mo ist nicht gerade glücklich. Das ist keine schöne Situation. Wäre er ein Spieler von Manchester United, wäre ich stinksauer."
Gleichzeitig weiß Neville um die Machtverhältnisse im modernen Fußball: "Aber was man bei einem Spieler dieser Art, mit dieser Statur und Persönlichkeit, niemals erreichen kann, ist, ihn zum Schweigen zu bringen. Wenn sie etwas zu sagen haben, werden sie es sagen. Und sie werden es genau dann sagen, wenn man es nicht hören will. Das war eine vielsagende Bemerkung. Arne Slot wird das überhaupt nicht begrüßen."
- (C)Getty Images
Spielt Salah für Liverpool gegen Brentford?
Für Slot ist die Situation vor dem Brentford-Spiel ein Himmelfahrtskommando. Bestraft er Salah und setzt ihn auf die Bank, riskiert er im Kampf um die Königsklasse wertvolle sportliche Qualität.
Carragher fordert vom Coach deshalb maximale Pragmatik: "Ich glaube nicht, dass ein Trainer sich jemals ins eigene Fleisch schneiden sollte. Wenn der Einsatz von Mo Salah am Wochenende Liverpool die besten Chancen auf einen Sieg bietet, muss man ihn aufstellen."
Slots angeknackste Position im Verein macht das Ganze nicht leichter. "Ich habe Mo Salah dafür kritisiert, dass er egoistisch ist. Arne Slot darf nicht egoistisch sein. Er muss an den Verein denken, daran, was für den Verein am besten ist", sagte Carragher. "Wenn Liverpool gegen Brentford ein gutes Ergebnis braucht, muss er ihn aufstellen, wenn er glaubt, dass er in seiner besten Mannschaft ist. Arne Slot ist bei Liverpool im Moment nicht in einer besonders starken Position, und deshalb hat Salah diese Äußerungen gemacht. Er hat im Moment nicht die Unterstützung der Fans. Deshalb hat Salah das getan. Er hat ihn in eine wirklich unangenehme Lage gebracht."
Häufig gestellte Fragen
Gegründet wurde der Liverpool Football Club im Jahr 1892.
Der Liverpool FC befindet sich im Besitz der US-amerikanischen Fenway Sports Group. Führende Figur der Eigentümergruppe ist der Unternehmer John W. Henry als Mehrheitseigner.
Die FSG übernahm den Traditionsklub im Jahr 2010 und hält darüber hinaus Beteiligungen an weiteren Sportteams, darunter die Boston Red Sox aus der Major League Baseball.
Das Stadion des Liverpool FC heißt Anfield und ist seit der Gründung die Heimspielstätte der Reds.
Das Anfield Stadium bietet Platz für 61.276 Zuschauer und verfügt ausschließlich über Sitzplätze.
Der Liverpool FC gehört mit 52 Titeln zu den erfolgreichsten Fußballklubs Englands und der Welt. International triumphierte der Verein sechsmal in der Champions League. Hinzu kommen vier UEFA-Supercups und eine FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.
Mit 20 englischen Meisterschaften teilt sich der Liverpool FC den Rekord als erfolgreichster Klub Englands mit Manchester United.
Ian Callaghan (1960-1978) ist mit 855 Pflichtspielen Rekordspieler beim FC Liverpool.
Ian Rush ist der Rekordtorschütze in der Geschichte der Reds und brachte es in seiner Karriere auf insgesamt 339 Pflichtspieltore für den Klub.
Im Trikot des FC Liverpool standen im Laufe der Jahre zahlreiche Weltstars wie Steven Gerrard, Ian Rush, Robbie Fowler, Luis Suarez, Fernando Torres, Virgil van Dijk und Mohamed Salah.
Die Geschichte des Liverpool FC ist von zahlreichen herausragenden Trainern geprägt. An der Spitze steht Bob Paisley als erfolgreichster Trainer der Vereinsgeschichte (u.a. 6x englische Meisterschaft und 3x Champions League), während auch Joe Fagan, Rafael Benitez und Jürgen Klopp den Klub nachhaltig prägten.
Aufgrund seiner roten Vereinsfarben ist der FC Liverpool unter dem Spitznamen "The Reds" bekannt und wird im Alltag oft schlicht "LFC" genannt.