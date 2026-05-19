Nach der bitteren 2:4-Pleite gegen Aston Villa hatte Salah die ohnehin angespannte Lage bei den Reds mit seiner Forderung zur Rückkehr zum "Heavy-Metal-Fußball" vergangener Tage angespitzt. Carragher nahm dazu nun bei Sky Sports überhaupt kein Blatt vor den Mund und ging frontal auf den Angreifer los.

"Ich bin nicht überrascht", gab der Ex-Verteidiger kühl zu Protokoll. Für Carragher war der Eklat ein Drama mit Ansage, das ihn stark an das unwürdige Ende eines anderen Weltstars erinnerte: "Ich habe allen gesagt: Vor Saisonende wird noch etwas passieren. Er wird eine weitere Bombe platzen lassen, ein bisschen so wie Ronaldo bei seinem Abschied von Manchester United. Ich dachte, es würde vielleicht erst nach Saisonende passieren, wenn er schon weitergezogen ist, aber nein."

Carragher führte aus: "Ich habe ihn wegen eines Interviews als egoistisch bezeichnet, und ich glaube, das trifft wieder zu. Liverpool steht eine wirklich wichtige Woche bevor. Sie sind noch nicht endgültig für die Champions League qualifiziert, und es sollte um den FC Liverpool gehen, nicht um den FC Salah."