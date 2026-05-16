"Ich wünsche mir, dass Liverpool wieder ein Team wird, das Gegner fürchten": Verteilt Mohamed Salah einen Seitenhieb an Trainer Arne Slot?

Der ägyptische Star hielt sich nicht zurück, als er nach der jüngsten Niederlage in den West Midlands eine vernichtende Bilanz über Liverpools aktuelle Entwicklung zog. In einem Social-Media-Beitrag brachte Salah seine Frustration zum Ausdruck, nachdem die Reds eine herbe Niederlage gegen Aston Villa hinnehmen mussten, und deutete an, dass die Mannschaft den "Faktor Angst" verloren habe, der einst den englischen und europäischen Fußball beherrschte.

In einer Nachricht, die wie Kritik an den Methoden von Cheftrainer Slot klang, schrieb Salah: "Ich habe erlebt, wie dieser Verein von Zweiflern zu Gläubigen und von Gläubigen zu Champions wurde. Das erforderte harte Arbeit, und ich habe immer alles getan, um dem Verein zu helfen, dieses Ziel zu erreichen. Nichts macht mich stolzer als das. Dass wir nun wieder verloren haben, war sehr schmerzhaft und nicht das, was unsere Fans verdienen. Ich wünsche mir, dass Liverpool wieder die mutige Offensivmannschaft wird, die Gegner fürchten, und wieder eine Mannschaft, die Titel gewinnt."