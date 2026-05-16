Die Aussagen des ägyptischen Stürmers kommen nach der schmerzhaften zwölften Liga-Niederlage beim Auswärtsspiel gegen Aston Villa.
"Ich wünsche mir, dass Liverpool wieder ein Team wird, das Gegner fürchten": Verteilt Mohamed Salah einen Seitenhieb an Trainer Arne Slot?
Salah fordert eine Rückkehr zur Klopp-Philosophie
Der ägyptische Star hielt sich nicht zurück, als er nach der jüngsten Niederlage in den West Midlands eine vernichtende Bilanz über Liverpools aktuelle Entwicklung zog. In einem Social-Media-Beitrag brachte Salah seine Frustration zum Ausdruck, nachdem die Reds eine herbe Niederlage gegen Aston Villa hinnehmen mussten, und deutete an, dass die Mannschaft den "Faktor Angst" verloren habe, der einst den englischen und europäischen Fußball beherrschte.
In einer Nachricht, die wie Kritik an den Methoden von Cheftrainer Slot klang, schrieb Salah: "Ich habe erlebt, wie dieser Verein von Zweiflern zu Gläubigen und von Gläubigen zu Champions wurde. Das erforderte harte Arbeit, und ich habe immer alles getan, um dem Verein zu helfen, dieses Ziel zu erreichen. Nichts macht mich stolzer als das. Dass wir nun wieder verloren haben, war sehr schmerzhaft und nicht das, was unsere Fans verdienen. Ich wünsche mir, dass Liverpool wieder die mutige Offensivmannschaft wird, die Gegner fürchten, und wieder eine Mannschaft, die Titel gewinnt."
- AFP
Identitätskrise in Anfield unter Slot
Slots Amtszeit ist geprägt von einem kontrollierteren, auf Ballbesitz ausgerichteten Spielstil, im Gegensatz zum hochintensiven Chaos der vorherigen Ära. Da Liverpool jedoch Schwierigkeiten hat, Konstanz zu zeigen, betont Salah, dass die Kernidentität des Vereins für jeden, der zum Verein stößt – einschließlich des Trainerstabs – nicht verhandelbar sein darf.
Salah sagte: "Das ist der Fußball, den ich spiele, und diese Identität muss wiederhergestellt und für immer bewahrt werden. Sie ist nicht verhandelbar, und jeder, der zum Verein kommt, muss sich anpassen. Hier und da Spiele zu gewinnen, darf nicht das Ziel von Liverpool sein. Jede Mannschaft gewinnt mal. Liverpool ist mir und meiner Familie sehr wichtig, und ich will, dass der Klub auch nach meinem Abschied erfolgreich bleibt."
Das Rennen um die Champions League geht bis zum Schluss
Trotz interner Spannungen über die Spielweise will Liverpool zunächst einen Platz unter den ersten Fünf sichern, um die Champions-League-Qualifikation zu schaffen. Nach der Niederlage im Villa Park braucht der Verein im letzten Spiel gegen Brentford einen Sieg, um sich den Platz in der Königsklasse zu sichern.
"Wie ich schon immer gesagt habe, ist die Qualifikation für die Champions League der nächsten Saison das absolute Minimum, und ich werde alles tun, um das zu erreichen", sagte Salah. Der Stürmer kam gegen Villa zusammen mit Florian Wirtz erst in der zweiten Halbzeit ins Spiel. Gegen Brentford wird er in Anfield als Spitze auflaufen – es wird sein emotionaler Abschied, nachdem er bekannt gegeben hat, den Verein am Ende der Saison zu verlassen.
- AFP
Historischer Einbruch für Slots Liverpool
Liverpools Schwächephase unter Slot erreichte im Villa Park einen neuen Tiefpunkt, wo die Reds ihre 19. Niederlage der Saison in allen Wettbewerben hinnehmen mussten. Die Niederlage gegen Aston Villa war ihre 12. Niederlage in der Premier League in dieser Spielzeit – ein negativer Meilenstein, der diese Saison als eine der schlechtesten versuchten Titelverteidigungen der jüngeren Geschichte festigt, da zuvor nur drei amtierende Meister im folgenden Jahr mehr Spiele verloren haben.
Zudem kassierte Liverpool erstmals in Slots zweijähriger Amtszeit vier Gegentore in einem Ligaspiel, wodurch die Gesamtzahl auf 52 stieg – so viele wie nie zuvor in einer 38-Spiele-Saison der Premier League.