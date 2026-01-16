Das berichten mehrere Medien übereinstimmend, darunter die große brasilianische Tageszeitung O Globo. Demnach hätte der Premier-League-Klub ein Angebot über 35 Millionen Euro plus 15 Millionen möglicher Bonuszahlungen in Aussicht gestellt - Vasco würde dieser Offerte zustimmen. Mit dem 19-jährigen Stürmer soll Bournemouth bereits einig sein.
Er folgt auf einen 75-Millionen-Mann! FC Bayern geht bei Brasiliens "Entdeckung der Saison" trotz angeblicher Einigung wohl leer aus
Zuletzt wurde Rayan mit etlichen europäischen Topklubs in Verbindung gebracht: Darunter Real Madrid und der FC Barcelona, der FC Bayern München und Borussia Dortmund. Kürzlich soll Vasco zudem ein Angebot über 32 Millionen Euro von Zenit St. Petersburg abgelehnt haben.
Gerüchte über eine angebliche Einigung mit dem FC Bayern
Ende Dezember berichtete das brasilianische Portal UOL, dass sich der FC Bayern mit Rayan selbst sogar schon auf Vertragsmodalitäten verständigt habe. Der Spieler soll einem Wechsel zugestimmt haben, sodass lediglich noch eine Einigung mit Vasco fehlte, um den Transfer abzuschließen. Bayern-Chefscout Nils Schmadtke hat Rayan laut Bild zuvor sogar vor Ort in Brasilien beobachtet.
Nun zieht es ihn aber offenbar doch nach Bournemouth, wo er den für 75 Millionen Euro zu Manchester City abgewanderten Antoine Semenyo ersetzen soll. Die Cherries rangieren in der Premier League aktuell lediglich auf Platz 15.
Rayan wurde als Brasiliens "Entdeckung des Jahres" ausgezeichnet
Rayan debütierte einst mit 16 Jahren für Vasco. In der gerade abgelaufenen Saison, seiner dritten bei den Profis, erkämpfte er sich schließlich einen Stammplatz. In der Serie A avancierte er mit 14 Treffern zum besten Torschützen seiner Mannschaft, wettbewerbsübergreifend netzte er 20-mal. Zunächst spielte er meist am rechten Flügel, später kam er aber auch als falsche Neun zum Einsatz. Der brasilianische Verband zeichnete ihn zuletzt als "Entdeckung des Jahres" aus. In die neue Saison startete er in der Nacht auf Freitag mit einem Doppelpack.
Erst Mitte Dezember verlängerte Rayan seinen Vertrag vorzeitig bis 2028 samt Ausstiegsklausel über 80 Millionen Euro. Vasco dürfte dieser Schritt nun eine höhere Ablöse einbringen.
Rayan: Seine bisherigen Leistungsdaten bei Vasco da Gama
- 2023: 8 Spiele, 1 Tor
- 2024: 33 Spiele, 2 Tore
- 2025: 57 Spiele, 20 Tore
- 2026: 1 Spiel, 2 Tore