Er folgt auf einen 75-Millionen-Mann! FC Bayern geht bei Brasiliens "Entdeckung der Saison" trotz angeblicher Einigung wohl leer aus

Ende Dezember berichtete das brasilianische Portal UOL, dass sich der FC Bayern mit Rayan selbst sogar schon auf Vertragsmodalitäten verständigt habe. Der Spieler soll einem Wechsel zugestimmt haben, sodass lediglich noch eine Einigung mit Vasco fehlte, um den Transfer abzuschließen. Bayern-Chefscout Nils Schmadtke hat Rayan laut Bild zuvor sogar vor Ort in Brasilien beobachtet.

Nun zieht es ihn aber offenbar doch nach Bournemouth, wo er den für 75 Millionen Euro zu Manchester City abgewanderten Antoine Semenyo ersetzen soll. Die Cherries rangieren in der Premier League aktuell lediglich auf Platz 15.