Einzig der FC Liverpool könnte das ändern! Xabi Alonso hat wohl einen klaren Plan für die kurzfristige Zukunft

Lediglich eine Herausforderung soll es geben, die Alonso von diesen Plänen abringen könnte. Sollte sich der FC Liverpool vorzeitig von seinem derzeitigen Cheftrainer Arne Slot trennen und ihm den Posten als dessen Nachfolger anbieten, würde Alonso demnach alles stehen und liegen lassen und akzeptieren.

Als ehemaliger Spieler der Reds hat der 44-Jährige nach wie vor eine starke Verbindung zum Klub. Während seiner aktiven Karriere stand er 210-mal für Liverpool auf dem Rasen, wobei er 18 Tore erzielte und 20 Assists gab. 2005 gewann er mit dem LFC im legendären Finale von Istanbul nach 0:3-Rückstand gegen die AC Milan die Champions League.