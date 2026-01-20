Nach Informationen der spanischen Zeitung Marca will der 44-Jährige zunächst eine Pause vom Dasein als Trainer nehmen und stattdessen die Zeit mit seiner Familie verbringen und dem Rampenlicht zu entfliehen. Ab dem kommenden Sommer wolle er dann wieder arbeiten, heißt es weiter.
Einzig der FC Liverpool könnte das ändern! Xabi Alonso hat wohl einen klaren Plan für die kurzfristige Zukunft
Lediglich eine Herausforderung soll es geben, die Alonso von diesen Plänen abringen könnte. Sollte sich der FC Liverpool vorzeitig von seinem derzeitigen Cheftrainer Arne Slot trennen und ihm den Posten als dessen Nachfolger anbieten, würde Alonso demnach alles stehen und liegen lassen und akzeptieren.
Als ehemaliger Spieler der Reds hat der 44-Jährige nach wie vor eine starke Verbindung zum Klub. Während seiner aktiven Karriere stand er 210-mal für Liverpool auf dem Rasen, wobei er 18 Tore erzielte und 20 Assists gab. 2005 gewann er mit dem LFC im legendären Finale von Istanbul nach 0:3-Rückstand gegen die AC Milan die Champions League.
- Getty
Xabi Alonso wechselte von Bayer Leverkusen zu Real Madrid
Alonso war vergangene Woche, nach einer 2:3-Pleite im Finale der Supercopa gegen den FC Barcelona von seinen Aufgaben als Trainer Real Madrids entbunden worden. Diese sei in "gegenseitigem Einvernehmen" erfolgt, hieß es in der Vereinsmitteilung.
Allerdings hatten sich in den Wochen zuvor Berichte über ein angeblich angespanntes Verhältnis des Spaniers zu Teilen seiner Mannschaft gehäuft. In der Kabine herrsche ein "kalter Krieg", hieß es beispielsweise, Superstars wie Vinicius Junior oder Jude Bellingham sollen mächtig unzufrieden gewesen sein. Die Mundo Deportivo schieb, dass allen voran Präsident Florentino Perez das Alonso-Aus zu verantworten habe.
Der 44-Jährige hatte das Amt vor der laufenden Saison von Carlo Ancelotti übernommen. Zuvor war Alonso zweieinhalb Jahre lang für die Geschicke Bayer 04 Leverkusens verantwortlich. Mit der Werkself holte er 2024 sensationell das Double aus deutscher Meisterschaft und DFB-Pokal.
Kommt es zu einem Alonso-Engagement bei Eintracht Frankfurt?
Vor einigen Tagen berichtete die Bild, dass Alonso möglicherweise vor eine Rückkehr nach Deutschland stehe - Eintracht Frankfurt soll nach dem Aus von Dino Toppmöller mit dem Spanier als Wunschlösung liebäugeln.
SGE-Sportvorstand Markus Krösche ließ sich, darauf angesprochen, nicht in die Karten schauen und erklärte: "Guter Versuch. Aber Namen diskutieren wir hier nicht. Wir werden hier sicherlich keine einzelnen Personen diskutieren."
- AFP
Xabi Alonsos Zeit als Spieler des FC Liverpool in Zahlen
- Einsätze: 210
- Tore: 18
- Assists: 20
- Gelbe Karten: 42
- Platzverweise: 1
- Titel: 3
Häufig gestellte Fragen
Er kam am 25. November 1981 zur Welt – in Tolosa, im Baskenland. Seine Wurzeln und seine Art, Fußball zu denken, sind eng mit dieser Region verbunden.
Xabi Alonso hat als Profifußballer eine Weltkarriere hingelegt. Insgesamt 18 nationale und internationale Titel konnte er in seiner Laufbahn als Fußballer gewinnen. Neben zahlreichen Titeln auf Klub-Ebene, wurde Alonso 2010 Weltmeister. 2008 und 2012 gewann er mit dem spanischen Nationalteam zudem die Europameisterschaft. Auch individuell wurde der frühere Mittelfeldmann in seiner Karriere ausgezeichnet, so wurde er 2003 zum Fußballer des Jahres in Spanien gewählt.
Xabi Alonso startete 1999 bei Real Sociedad, spielte später für Liverpool, Real Madrid und Bayern München – und gewann dabei zahlreiche Titel, darunter zweimal die Champions League. 2017 beendete er seine Karriere.
Xabi Alonso hat in seiner Karriere bislang insgesamt drei Titel feiern können. In der Saison 2023/24 führte er Bayer Leverkusen zum Double und damit zum Gewinn der deutschen Meisterschaft und des DFB-Pokals. Im Jahr 2024 sicherte sich der Spanier mit den Leverkusenern zudem den Supercup.
Als Spieler konnte Xabi Alonso in seiner Karriere zweimal die Champions League gewinnen: 2005 mit dem FC Liverpool und 2014 mit Real Madrid. Als Trainer konnte sich Alonso bislang jedoch noch nicht den Henkelpott sichern.
Xabi Alonso startete seine Trainertätigkeit bei den Junioren von Real Madrid und im Anschluss bei Real Sociedad B in der dritten spanischen Liga. 2022 heuerte Alonso dann bei Bayer Leverkusen an und traf dort unter anderem auf Florian Wirtz, der unter Alonso zu einem Starspieler reifte. Aber auch mit Jeremie Frimpong oder den Routiniers Jonathan Tah und Granit Xhaka haben in Leverkusen unter Alonso namhafte Spieler gespielt. 2025 wechselte Alonso schließlich zu Real Madrid. Der Spanier ist nun für die starbesetzten Madrilenen zuständig. Derzeit trainiert er unter anderem Spieler wie Kylian Mbappe, Jude Bellingham oder Vinicius Junior.
Man schätzt sein Vermögen auf etwa 20 Millionen Dollar, also gut 18,5 Millionen Euro. Ein Großteil stammt noch aus seiner aktiven Zeit – bei Vereinen wie Liverpool, Real Madrid oder den Bayern. Als Trainer bei Real verdient er inzwischen 6 bis 8 Millionen Euro pro Jahr, heißt es. Prämien kommen wohl noch obendrauf.
Drei: Jontxu, Ane und Emma. Seine Frau Nagore und die Familie sind ihm wichtig – das merkt man in Interviews und öffentlichen Auftritten immer wieder.
Seit 2009 ist er mit Nagore Aranburu verheiratet – eine Jugendliebe, die ihn durch alle Stationen begleitet hat.
Die Auszeichnung Welttrainer des Jahres konnte Xabi Alonso während seiner Trainerlaufbahn bislang noch nicht gewinnen. Im Jahr 2024, nachdem er mit Bayer Leverkusen das Double und den Supercup holte, landete der Spanier allerdings in den Top drei bei der Wahl zum Welttrainer des Jahres. Mit 22 zu 26 Punkten musste er sich bei der Verleihung einzig Carlo Ancelotti geschlagen geben.
Ja – "La Barba Roja", also der rote Bart. In Spanien wurde dieser Spitzname zum Symbol für seine Aura, seine Ruhe und seinen unverwechselbaren Look auf dem Platz.