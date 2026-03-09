Eine Trennung ist wohl "nicht ausgeschlossen": Steht der nächste Bundesliga-Trainer vor der Entlassung?

Demnach wolle man bei der Werkself nach der laufenden Saison gemeinsam mit dem Dänen eine Evaluierung der Zusammenarbeit vornehmen, in deren Folge eine Trennung "nicht ausgeschlossen" sei.

Hjulmand trat seinen Posten als Cheftrainer der Leverkusener im zurückliegenden Herbst an, nachdem sich der Klub nach gerade einmal zwei Bundesliga-Partien vom erst unmittelbar zuvor verpflichteten Erik ten Hag getrennt hatte.

Unter dem 53-Jährigen stabilisierten sich die Leistungen der Werkself schließlich, dennoch ist man weit vom spektakulären Fußball entfernt, den einst Xabi Alonso etablierte und mit dem Bayer 2024 das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal holte.