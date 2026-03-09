Wie Sky berichtet, sitzt nämlich auch Kasper Hjulmand bei Bayer 04 Leverkusen nicht mehr fest im Sattel.
Eine Trennung ist wohl "nicht ausgeschlossen": Steht der nächste Bundesliga-Trainer vor der Entlassung?
Demnach wolle man bei der Werkself nach der laufenden Saison gemeinsam mit dem Dänen eine Evaluierung der Zusammenarbeit vornehmen, in deren Folge eine Trennung "nicht ausgeschlossen" sei.
Hjulmand trat seinen Posten als Cheftrainer der Leverkusener im zurückliegenden Herbst an, nachdem sich der Klub nach gerade einmal zwei Bundesliga-Partien vom erst unmittelbar zuvor verpflichteten Erik ten Hag getrennt hatte.
Unter dem 53-Jährigen stabilisierten sich die Leistungen der Werkself schließlich, dennoch ist man weit vom spektakulären Fußball entfernt, den einst Xabi Alonso etablierte und mit dem Bayer 2024 das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal holte.
- AFP
Hjulmand und Leverkusen in der Champions League gegen Arsenal gefordert
In dieser Spielzeit hat Leverkusen mit dem Meisterschaftskampf nichts am Hut, derzeit liegt das Team mit 44 Punkten nach 25 Spielen auf dem sechsten Tabellenplatz. Auf Champions-League-Rang vier, den aktuell der VfB Stuttgart belegt, fehlen drei Zähler.
In der Champions League erreichte man immerhin das Achtelfinale, dort wartet mit dem FC Arsenal allerdings ein harter Brocken. Bei einem Ausscheiden bliebe der DFB-Pokal als letzte Titelhoffnung - dort geht es im Halbfinale gegen den FC Bayern München.
In seinen 36 Spielen an der Leverkusener Seitenlinie holte Hjulmand 20 Siege bei acht Unentschieden und acht Niederlagen. Sein Punkteschnitt beträgt 1,89.
Kasper Hjulmand: Seine Statistiken bei Bayer Leverkusen
- Spiele: 36
- Siege:20
- Unentschieden: 8
- Niederlagen: 8
- Punkteschnitt: 1,89