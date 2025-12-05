"Eine Schlange": Ex-Star des FC Barcelona feuert erneut gegen Manchester Citys Trainer Pep Guardiola

In einem Auftritt im YouTube-Kanal von ZACK legte Toure gegen Guardiola nach: "Ich sehe keinen Menschen, ich sehe eine Schlange“, sagte er.

"Der Trainer von Barcelona ruft mich damals an und sagt: 'Du musst zurückkommen, es ist wichtig.' Meine Frau sagt zu mir: 'Willst du dir diesen Unsinn anhören? Er hat dich wie Dreck behandelt, und jetzt will er, dass du bleibst, und du willst bleiben? Lass uns nach Manchester gehen, mein Bruder.'"

Toure ergänzte: "Der Typ hat mich das ganze Jahr über nicht spielen lassen, und am Ende des Jahres glänze ich bei der Weltmeisterschaft 2010, und er holt mich nach Barcelona zurück. Meine Frau erzählte mir von ihm. 'Der Teufel. Er ist kein Mensch. Er ist ist böse.' Sie sieht ihn als negativen Menschen."