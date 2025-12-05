Der ehemalige Weltklasse-Spieler Yaya Toure hat in einem schon lange schwelenden Konflikt wieder gegen Coach Pep Guardiola gefeuert. Der Ivorer wurde von Guardiola sowohl beim FC Barcelona als auch später bei Manchester City trainiert - und zweimal aussortiert.
"Eine Schlange": Ex-Star des FC Barcelona feuert erneut gegen Manchester Citys Trainer Pep Guardiola
Yaya Toure heizt die Fehde mit Pep Guardiola erneut an
Der Ärger Toures über Guardiola geht auf dessen Entscheidung im Jahr 2008 zurück, als der Barca-Coach den Toure-Platz im Mittelfeld an den jungen Sergio Busquets vergab, der zum Stammspieler gemacht wurde. Das gleiche passierte dem Ivorer 2016 bei City, als er wieder auf die Bank gesetzt wurde, was öffentliche Anschuldigungen von Toures Berater zur Folge hatte. Wie Toures aktuelle Kommentare zeigen, ist die Angelegenheit für ihn noch nach lange nicht beendet oder vergessen.
Auch Toures Frau feuert gegen Guardiola
In einem Auftritt im YouTube-Kanal von ZACK legte Toure gegen Guardiola nach: "Ich sehe keinen Menschen, ich sehe eine Schlange“, sagte er.
"Der Trainer von Barcelona ruft mich damals an und sagt: 'Du musst zurückkommen, es ist wichtig.' Meine Frau sagt zu mir: 'Willst du dir diesen Unsinn anhören? Er hat dich wie Dreck behandelt, und jetzt will er, dass du bleibst, und du willst bleiben? Lass uns nach Manchester gehen, mein Bruder.'"
Toure ergänzte: "Der Typ hat mich das ganze Jahr über nicht spielen lassen, und am Ende des Jahres glänze ich bei der Weltmeisterschaft 2010, und er holt mich nach Barcelona zurück. Meine Frau erzählte mir von ihm. 'Der Teufel. Er ist kein Mensch. Er ist ist böse.' Sie sieht ihn als negativen Menschen."
Guardiola antwortet nur selten auf Toures Anschuldigungen
Guardiola wird wahrscheinlich nicht öffentlich darauf reagieren, wie er es bei den meisten Vorwürfen Toures getan hat. Nur auf die Anschuldigung Toures, Guardiola würde afrikanische Spieler absichtlich schlechter behandeln, antwortete der Trainer vor Jahren und stritt dies ab.
Durch Toures neuerliche Äußerungen gerät die zerrüttete Beziehung zwischen dem zentralen Mittelfeldspieler und dem Übungsleiter allerdings wieder ins Blickfeld der Medien.
Die Karriere von Yaya Toure:
- 2001 - 2004: Beveren
- 2004 - 2005: Metalurg Donezk
- 2005 - 2006: Olympiakos Piräus
- 2006 - 2007: Monaco
- 2007 - 2010: Barcelona
- 2010 - 2018: Manchester City
- 2018: Olympiakos Piräus
- 2019 - 2020: Huanghai