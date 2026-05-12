Ein türkischer Spitzenklub und Milan sollen anklopfen! Topstar will den BVB wohl im Sommer verlassen

Demnach ist Guirassy mit der Spielweise des BVB unter Niko Kovac nicht zufrieden, wenngleich er mit dem Trainer grundsätzlich gut klar kommt. Dennoch wolle er mit nun 30 Jahren noch einmal eine neue Herausforderung angehen, heißt es.

Von den sieben Topklubs um Real Madrid und Manchester City, die Guirassy mittels einer entsprechenden Klausel für 40 Millionen Euro Ablöse aus Dortmund loseisen könnten, hat laut Sky noch keiner angeklopft. Stattdessen bemühen sich mit der AC Mailand, Fenerbahce und Tottenham Hotspur drei anderen namhafte Vereine um den Nationalspieler Guineas, die allerdings allesamt in freie Ablöseverhandlungen mit dem BVB gehen müssten. Bei der Borussia steht Guirassy noch bis 2028 unter Vertrag.