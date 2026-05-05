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Jochen Tittmar

Türkei-Hammer um Serhou Guirassy? BVB-Star soll sich Wechsel sehr gut vorstellen können

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Serhou Guirassy scheint sich einen Wechsel in die Türkei vorstellen zu können.

pielt Serhou Guirassy noch in der kommenden Saison bei Borussia Dortmund? Wie der türkische TV-Sender A Spor berichtet, gab es bereits ein konkretes Treffen zwischen den Vertretern des Stürmers und Verantwortlichen von Fenerbahce. 

  • Guirassy besitzt eine Ausstiegsklausel beim BVB

    Guirassy soll demnach dem Istanbuler Spitzenklub signalisiert haben, dass er sich einen Wechsel an den Bosporus sehr gut vorstellen könne.

    Dem Vernehmen nach wird der 28-Jährige aktiv auf dem Markt platziert. Sein Arbeitspapier in Dortmund ist noch bis 2028 datiert.

    Der Grund für die offensive Strategie der Beraterseite liegt in einer vertraglichen Detailschärfe: Eine Ausstiegsklausel in Höhe von 35 Millionen Euro, die ab Juli greifen soll, macht den Angreifer zu einem hochattraktiven Ziel für internationale Top-Klubs.

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    Fenerbahce Istanbul sucht noch einen neuen Trainer

    Obwohl die Signale zwischen der Guirassy-Seite und den Kanarienvögeln auf Grün stehen, gibt es in Istanbul derzeit bürokratische Hürden. Nach der Entlassung von Trainer Domenico Tedesco herrscht bei Fenerbahce ein personelles Vakuum in der sportlichen Führung. 

    Mehrere Funktionäre mussten im Zuge der sportlichen Neuausrichtung ihren Hut nehmen. Solange diese Schlüsselpositionen nicht neu besetzt sind, ist mit einem offiziellen Angebot aus der Süper Lig wohl kaum zu rechnen.

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