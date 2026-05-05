Türkei-Hammer um Serhou Guirassy? BVB-Star soll sich Wechsel sehr gut vorstellen können

Guirassy soll demnach dem Istanbuler Spitzenklub signalisiert haben, dass er sich einen Wechsel an den Bosporus sehr gut vorstellen könne.

Dem Vernehmen nach wird der 28-Jährige aktiv auf dem Markt platziert. Sein Arbeitspapier in Dortmund ist noch bis 2028 datiert.

Der Grund für die offensive Strategie der Beraterseite liegt in einer vertraglichen Detailschärfe: Eine Ausstiegsklausel in Höhe von 35 Millionen Euro, die ab Juli greifen soll, macht den Angreifer zu einem hochattraktiven Ziel für internationale Top-Klubs.