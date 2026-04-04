BVB erhält Schocknachricht von Serhou Guirassy: Star-Stürmer will angeblich weg - deutscher Shootingstar als Nachfolger?

Durch den bevorstehenden Guirassy-Abgang entsteht bei den Schwarzgelben und dem neuen Sportdirektor Ole Book eine neue Großbaustelle, obwohl in Fabio Silva noch ein Zentrumsstürmer bereits im vergangenen Sommer geholt wurde. Der Portugiese zeichnete sich bislang jedoch nicht als verlässlicher Torjäger aus (1 Tor, 5 Vorlagen).

Ein Kandidat für die Guirassy-Nachfolge soll laut Sky der deutsche Shootingstar Nicolo Tresoldi sein. Der gebürtige Italiener spielt schon jetzt die beste Saison seiner noch jungen Karriere. Erst im Sommer war er von Hannover 96 zu Club Brügge gewechselt, unterschrieb dort einen Vertrag bis 2029 und schlug voll ein. In 48 Pflichtspielen hält er aktuell bei 14 Toren und fünf Vorlagen, schnupperte zudem erstmals Champions-League-Luft und stellte sein Können auch dort schon unter Beweis (3 Tore in 10 Spielen).

Der deutsche U21-Nationalspieler wäre laut Sky ab einer Ablösesumme in Höhe von 25 bis 30 Millionen Euro zu haben. Eine Summe, die für den BVB dann durch den Guirassy-Abgang durchaus realisierbar wäre.

Naheliegend wäre zudem auch eine Verpflichtung von Fisnik Asllani von der TSG Hoffenheim. Auch in dessen Vertrag (bis 2029) soll es nach Bild-Angaben eine Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Millionen Euro geben. Vorteil für den BVB: Asllani gelang vor zwei Jahren bei der SV Elversberg der Durchbruch - und der, der ihn damals dorthin holte und eine Chance gab, ist heute Sportdirektor und Kaderplaner des BVB: Ole Book.

Problem: Auch Asllanis "Traumverein", der FC Barcelona, soll den gebürtigen Berliner, der mit dem Kosovo kürzlich dramatisch in den WM-Playoffs an der Türkei scheiterte, auf dem Zettel haben. "Barcelona hat im Moment ernsthaftes Interesse. Es gab Kontakt mit den Katalanen", sagte Asllani-Berater Ayman Dahmani erst kürzlich bei Erem News.

Asllani knüpfte in Hoffenheim nahtlos an seine überragende Saison in Elversberg an und steht nach 28 Pflichtspielen bei neun Toren und acht Vorlagen.