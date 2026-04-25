Doch nicht so günstig? BVB hegt offenbar Zweifel bei Transfer von Jadon Sancho

Laut Informationen der Funke Mediengruppe ist eine endgültige Entscheidung darüber, ob konkrete Schritte unternommen werden sollen, um Sancho zurückzuholen, noch nicht gefallen. Es bestehen demnach Zweifel innerhalb des Klubs, ob die Verpflichtung des ablösefreien Engländers tatsächlich ein Schnäppchen wäre.

Es heißt, der 23-fache englische Nationalspieler werde ohnehin überhaupt nur in Betracht gezogen, weil er ablösefrei zu haben ist. Allerdings wäre das Gesamtpaket aus Gehalt, Handgeld für die Unterschrift, Prämien und Beratergebühren wahrscheinlich beträchtlich. Zumal Sancho Berichten zufolge nicht nur das Interesse von Dortmund weckt, sondern gleich mehrerer europäischer Vereine.