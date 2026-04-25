Die Wasserstandsmeldungen rund um eine potenzielle zweite Rückkehr von Jadon Sancho zu Borussia Dortmund reißen nicht ab. Nachdem es zuletzt hieß, dass der Offensivspieler den Borussen klar mitgeteilt haben soll, für einen erneuten Wechsel nach Dortmund bereit zu sein, scheint die Sache womöglich doch noch nicht so sicher wie gedacht.
Doch nicht so günstig? BVB hegt offenbar Zweifel bei Transfer von Jadon Sancho
Entscheidung wegen Sancho offenbar noch nicht gefallen
Laut Informationen der Funke Mediengruppe ist eine endgültige Entscheidung darüber, ob konkrete Schritte unternommen werden sollen, um Sancho zurückzuholen, noch nicht gefallen. Es bestehen demnach Zweifel innerhalb des Klubs, ob die Verpflichtung des ablösefreien Engländers tatsächlich ein Schnäppchen wäre.
Es heißt, der 23-fache englische Nationalspieler werde ohnehin überhaupt nur in Betracht gezogen, weil er ablösefrei zu haben ist. Allerdings wäre das Gesamtpaket aus Gehalt, Handgeld für die Unterschrift, Prämien und Beratergebühren wahrscheinlich beträchtlich. Zumal Sancho Berichten zufolge nicht nur das Interesse von Dortmund weckt, sondern gleich mehrerer europäischer Vereine.
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Sancho müsste auf viel Gehalt verzichten
In der Bild dagegen geht es um die Höhe von Sanchos potenziellem Gehalt. Die Ruhr Nachrichten schrieben zuletzt, dass die Dortmunder ihm ein Jahresgehalt in Höhe von maximal sieben Millionen Euro anbieten wollen.
Sancho, der bei Manchester United angeblich 16 Millionen Euro pro Jahr verdient, würde laut Bild ein Grundgehalt zwischen fünf und sechs Millionen Euro erhalten. Er müsste zudem einen Vertrag akzeptieren, der stark an seine Leistung gekoppelt ist. Durch Prämien könnte sich die Summe für ihn erhöhen.