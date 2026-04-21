"Die Grenzen überschritten": Gegenspieler ätzt erneut gegen Antonio Rüdiger

"Muss ich mich etwa noch entschuldigen, dass er mich am Leben gelassen hat?", ätzte Rico im Podcast 'La Otra Grada' in Richtung des Real-Verteidigers. Rüdiger sei "ein sehr aggressiver Spieler", der in einem schlagzeilenträchtigen Zweikampf "die Grenzen überschritten" habe.

Besagte Szene ereignete sich Anfang März bei der 0:1-Niederlage Reals gegen Getafe. Der deutsche Verteidiger traf den am Boden liegenden Rico nach knapp einer halben Stunde mit dem Knie im Gesicht. Dieser schrie laut auf, das Spiel lief jedoch weiter. Rüdigers Aktion wurde von Schiedsrichter Alejandro Muniz Ruiz nicht geahndet. Auch der VAR schaltete sich nicht ein, um das Ganze auf eine mögliche Tätlichkeit oder ein grobes Foulspiel zu überprüfen.

Für Rico bereits direkt im Nachgang der Partie völlig unverständlich: "Wenn er mich schlecht trifft, lässt er mich direkt auf dem Rasen liegen. Er wollte mir das Gesicht einschlagen."