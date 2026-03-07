Wie der deutsche Rekordmeister am Samstag in einer Vereinsmitteilung verkündete, zog sich der Torwart einen kleinen Muskelfaserriss in der linken Wade zu. Dies sei das Ergebnis einer Untersuchung der medizinischen Abteilung.
Diagnose ist da! Fehlt Manuel Neuer dem FC Bayern München für längere Zeit?
Neuer hatte sich die Verletzung im Heimspiel am Freitagabend gegen Borussia Mönchengladbach zugezogen. Der 39-Jährige hatte beim 4:1-Sieg gegen die Fohlen sein Comeback nach Wadenproblemen gefeiert, nachdem er die Ligaspiele gegen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund verpasst hatte. Allerdings hielt Neuer gegen Gladbach nur die ersten 45 Minuten durch, nach der Pause wurde Ersatzmann Jonas Urbig für ihn eingewechselt.
Über die genaue Ausfallzeit machten die Bayern keine genauen Angaben, das kommende Gastspiel in der Champions League bei Atalanta Bergamo am Dienstag sowie die Partie bei Bayer 04 Leverkusen am darauffolgenden Samstag wird er mit großer Wahrscheinlichkeit jedoch verpassen. Möglicherweise steht er sogar für das CL-Rückspiel gegen die Italiener nicht zur Verfügung.
Wie geht es weiter mit Manuel Neuer beim FC Bayern?
Neuer war in der laufenden Saison schon einmal wegen eines Muskelfaserrisses für einige Spiele ausgefallen. Dabei vertrat ihn stets Urbig, der gegen Atalanta nun aller Voraussicht nach zu seinem zweiten Champions-League-Einsatz kommen wird.
Neuers Vertrag bei den Bayern läuft Ende Juni aus. Noch haben beide Parteien keine Entscheidung darüber getroffen, wie es danach weitergeht. Zuletzt berichtete die Sport Bild, dass sich an der Säbener Straße die Zweifel mehren würden, ob der 39-Jährige sein Arbeitspapier noch einmal verlängern wird.
In seiner Laufbahn stand Neuer wettbewerbsübergreifend 590-mal für den FC Bayern auf dem Platz. Dabei kassierte er 486 Gegentore, 275-mal behielt er eine Weiße Weste.
Manuel Neuer: Statistiken in der Saison 2025/26
- Spiele: 29
- Gegentore: 27
- Spiele ohne Gegentor: 10
