Diagnose ist da! Fehlt Manuel Neuer dem FC Bayern München für längere Zeit?

Neuer hatte sich die Verletzung im Heimspiel am Freitagabend gegen Borussia Mönchengladbach zugezogen. Der 39-Jährige hatte beim 4:1-Sieg gegen die Fohlen sein Comeback nach Wadenproblemen gefeiert, nachdem er die Ligaspiele gegen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund verpasst hatte. Allerdings hielt Neuer gegen Gladbach nur die ersten 45 Minuten durch, nach der Pause wurde Ersatzmann Jonas Urbig für ihn eingewechselt.

Über die genaue Ausfallzeit machten die Bayern keine genauen Angaben, das kommende Gastspiel in der Champions League bei Atalanta Bergamo am Dienstag sowie die Partie bei Bayer 04 Leverkusen am darauffolgenden Samstag wird er mit großer Wahrscheinlichkeit jedoch verpassen. Möglicherweise steht er sogar für das CL-Rückspiel gegen die Italiener nicht zur Verfügung.