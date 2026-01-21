Der Transfer von Linksverteidiger-Talent Kaua Prates von Cruzeiro Belo Horizonte zum BVB steht offenbar auf der Kippe.
Der BVB muss wohl finanziell nachlegen! Ein Transfer für die Abwehr soll bedenklich wackeln
Wie Sky berichtet, gibt es bei beiden Klubs nach wie vor unterschiedliche Vorstellungen über die genaue Ausgestaltung des Deals. Demnach ist Cruzeiro mit den von Dortmund angebotenen Zahlungsmodalitäten nicht einverstanden. Zwischen dem Spieler und den Schwarzgelben soll indes alles klar sein.
Zusätzliche Probleme macht offenbar eine sich anbahnende Einigung zwischen den Brasilianern und Serie-A-Klub Como Calcio wegen eines Transfers von Kaiki - ebenfalls ein bei Cruzeiro unter Vertrag stehender Linksverteidiger. Belo Horizonte will wohl nicht beide Spieler abgeben - bei einem Abgang Kaikis hätte der BVB bei Prates dementsprechend das Nachsehen.
BVB: Mehr als zwölf Millionen Euro für Kaua Prates?
Dortmund wird das dem Vernehmen nach zwölf Millionen Euro schwere Angebot für den 17-Jährigen also nochmal aufbessern müssen. Die Verhandlungen sollen weiter andauern.
"Wir kennen den Spieler. Wir kennen ihn ganz gut", wollte BVB-Sportvorstand Lars Ricken allerdings keine weiteren Details liefern.
