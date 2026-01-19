Den falschen "Alex" verkauft: Der FC Liverpool gab aus Versehen ein Top-Talent ab

"Als ich bei Fulham war und noch nicht unterschrieben hatte, hatte ich ein Telefonat mit Roy Hodgson. In dem haben wir beide gemerkt, dass er den falschen Alex ausgewählt hatte", erzählte Kacaniklic dem Podcast von Fottbolskanalen. "Er dachte halt, dass er einen anderen 'Alex' für Konchesky abgegeben hätte. Aber da war es schon zu spät", ergänzte der Schwede.

Hodgson tat das Ganze allem Anschein nach unfassbar leid, denn er bot Kacaniklic eine sofortige Rückkehr an. "Er hat mir gesagt, dass ich in Liverpool mit offenen Armen empfangen werden würde, aber auch, dass ich selbst entscheiden müsse. Ich hatte mich aber schon festgelegt und mich sehr auf Fulham gefreut", berichtete der Ex-Liverpool-Spieler.

Das Rätsel, welcher Alex nun eigentlich von Hodgson verkauft werden sollte, lösten alle Beteiligten nicht auf. Da es aber nur einen weiteren Alex in den damaligen Kadern gab, muss es sich um Alex Cooper, einen Linksverteidiger aus der U18 gehandelt haben.