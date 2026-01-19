Den falschen "Alex" verkauft: Der FC Liverpool gab aus Versehen ein Top-Talent ab

Dieser Artikel erschien erstmals 2023 und wurde aktualisiert.
Wie sich eine Fußballerkarriere entwickelt, hängt in vielen Fällen vom Zufall ab. Oft kommt es vor, dass ein Scout ein Talent entdeckt, obwohl er eigentlich einen anderen Spieler beobachten wollte. Wenn ein begabter Kicker dann am richtigen Tag einen richtig guten Tag erwischt hat, steht einem Wechsel oft nichts im Weg. Oder wenn der eigene Trainer aus Versehen einem Transfer zustimmt, weil er aufgrund desselben Vornamens den Spieler schlicht und einfach verwechselt.
Und genau das, was sich wie eine Geschichte aus den untersten Amateurklassen anhört, passierte beim großen FC Liverpool 2010. Der, der die Geschichte an die Öffentlichkeit brachte, war der Spieler selbst: Alexander, genannt "Alex", Kacaniklic.