Alexander Kacaniklic Fulham 2015Getty Images
Daniel Buse

Den falschen "Alex" verkauft: Der FC Liverpool gab aus Versehen ein Top-Talent ab

Bevor ein Top-Klub einen Spieler kauft oder abgibt, wird alles in der Führung des Vereins mehrmals durchgesprochen. Beim FC Liverpool war das offensichtlich nicht immer der Fall.

Dieser Artikel erschien erstmals 2023 und wurde aktualisiert.

Wie sich eine Fußballerkarriere entwickelt, hängt in vielen Fällen vom Zufall ab. Oft kommt es vor, dass ein Scout ein Talent entdeckt, obwohl er eigentlich einen anderen Spieler beobachten wollte. Wenn ein begabter Kicker dann am richtigen Tag einen richtig guten Tag erwischt hat, steht einem Wechsel oft nichts im Weg. Oder wenn der eigene Trainer aus Versehen einem Transfer zustimmt, weil er aufgrund desselben Vornamens den Spieler schlicht und einfach verwechselt.

Und genau das, was sich wie eine Geschichte aus den untersten Amateurklassen anhört, passierte beim großen FC Liverpool 2010. Der, der die Geschichte an die Öffentlichkeit brachte, war der Spieler selbst: Alexander, genannt "Alex", Kacaniklic.

  • Der Flügelspieler war den Scouts der Reds in Schwedens U16 aufgefallen, 2007 holte ihn Liverpool nach England. Dort sorgte er in den Jugendmannschaften für Furore. "Er ist hochtalentiert und sehr schnell. Er schlägt gute Flanken und kann auch sehr effektiv von rechts nach innen ziehen und Tore machen", lautete das Urteil von Liverpools U18-Trainer Hughie McAuley im Liverpool Echo über den damals 15-Jährigen.

    2010 stand Kacaniklic kurz davor, es in den Kader der von Rafa Benitez trainierten ersten Mannschaft zu schaffen - und dann musste er gehen. Denn bei den Reds übernahm Roy Hodgson auf der Bank, der allem Anschein nach nicht alle Spieler, die für seinen neuen Kader in Frage kamen, genau kannte. Zahlreiche Transfers tätigten die Reds in diesem Sommer, darunter auch den von Kacaniklic, der zusammen mit Lauri Dalla Valle zum FC Fulham geschickt wurde, damit sich Liverpool im Gegenzug für 4,2 Millionen Euro Ablöse Linksverteidiger Paul Konchesky sichern konnte.

  • Alex Kacaniklic; Stewart Downing

    Liverpool-Trainer Roy Hodgson tat die Alex-Verwechslung leid

    "Als ich bei Fulham war und noch nicht unterschrieben hatte, hatte ich ein Telefonat mit Roy Hodgson. In dem haben wir beide gemerkt, dass er den falschen Alex ausgewählt hatte", erzählte Kacaniklic dem Podcast von Fottbolskanalen. "Er dachte halt, dass er einen anderen 'Alex' für Konchesky abgegeben hätte. Aber da war es schon zu spät", ergänzte der Schwede.

    Hodgson tat das Ganze allem Anschein nach unfassbar leid, denn er bot Kacaniklic eine sofortige Rückkehr an. "Er hat mir gesagt, dass ich in Liverpool mit offenen Armen empfangen werden würde, aber auch, dass ich selbst entscheiden müsse. Ich hatte mich aber schon festgelegt und mich sehr auf Fulham gefreut", berichtete der Ex-Liverpool-Spieler.

    Das Rätsel, welcher Alex nun eigentlich von Hodgson verkauft werden sollte, lösten alle Beteiligten nicht auf. Da es aber nur einen weiteren Alex in den damaligen Kadern gab, muss es sich um Alex Cooper, einen Linksverteidiger aus der U18 gehandelt haben.

  • Alexander Kacaniklic wird in Fulham schwedischer Nationalspieler

    Für Kacaniklic zahlte sich der Transfer sogar aus: Er brachte seine Karriere in Schwung, absolvierte 21 Länderspiele für Schweden und gewann in drei Ländern den nationalen Pokal. Auf Vereinsebene wechselte er vor seinem Karriereende Anfang 2025 noch unter anderem zu Watford, Burnley, dem FC Kopenhagen, Nantes, Hajduk Split und AEL Limassol.

    Man kann davon ausgehen, dass all diese Klubs besser Bescheid wussten, wen sie mit dem Schweden abgaben oder holten als der große FC Liverpool.

