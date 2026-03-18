"Das wurde nie gewürdigt": Eine Sache ging Timo Werner in der Premier League mächtig gegen den Strich

Nach einer eineinhalbjährigen Leihe zu den Spurs kam Werner im vergangenen Sommer wieder nach Leipzig zurück. Wie schon zuvor in London hatte er bei den Sachsen aber kaum noch eine Perspektive und kam nur in drei Partien über 13 Minuten zum Einsatz.

"Ich muss ehrlich sagen, dass ich in Europa bereits bessere Zeiten erlebt habe. Ich habe von 20 bis 26 oder 27 auf höchstem Niveau gespielt. Ich habe viele Tore geschossen. Ich habe die Champions League gewonnen. Ich habe für die beste Mannschaft gespielt", sagte Werner. "Ich hatte alles. Aber in den letzten zwei Jahren ist das ein wenig zurückgegangen."

Der 57-malige Nationalspieler erklärte zudem: "Ich schäme mich nicht zu sagen, dass ich jetzt 30 bin, in die MLS gewechselt und immer noch in einem guten Alter bin, um hier wieder zu meiner alten Form zurückzufinden. Vielleicht waren die letzten zwei, zweieinhalb Jahre nicht die besten, aber ich hatte etwa sieben, acht Jahre, in denen ich im europäischen Fußball auf höchstem Niveau gespielt habe."