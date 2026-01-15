Timo Werner von RB Leipzig für Wechsel in die MLS wohl zu gigantischen finanziellen Abstrichen bereit

Dem 29-Jährigen stünden eigentlich noch fünf Millionen Gehalt zu. Wie die Bild jedoch berichtet, hat man sich darauf geeinigt, dass er davon drei Millionen Euro ausgezahlt bekommt und auf die übrigen zwei Millionen verzichtet, um den Transfer zu ermöglichen. Der Deal ist zwar noch nicht offiziell, soll demnach jedoch kurz vor dem Abschluss stehen. Es gebe lediglich noch einige letzte Details zwischen allen beteiligten Parteien zu klären.

In der MLS öffnet am 23. Januar das Transferfenster, dann kann der Wechsel auch zustande kommen. Werner soll dort zu einem sogenannten "Designated Player" werden, dessen Gehalt über der Gehaltsobergrenze (Salary Cap) liegt.

Bei den Roten Bullen spielt Werner unter Trainer Ole Werner überhaupt keine Rolle: In der laufenden Saison stand er bislang nur dreimal für insgesamt 13 Minuten auf dem Feld. Bei den meisten Spielen wurde er nicht einmal in den Kader berufen.