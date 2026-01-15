Timo Werner steht vor einem Wechsel von RB Leipzig zu den San Jose Earthquakes in die amerikanische MLS. Um den Transfer zu realisieren, verzichtet der ehemalige DFB-Stürmer offenbar auf eine Menge Geld.
Timo Werner von RB Leipzig für Wechsel in die MLS wohl zu gigantischen finanziellen Abstrichen bereit
Dem 29-Jährigen stünden eigentlich noch fünf Millionen Gehalt zu. Wie die Bild jedoch berichtet, hat man sich darauf geeinigt, dass er davon drei Millionen Euro ausgezahlt bekommt und auf die übrigen zwei Millionen verzichtet, um den Transfer zu ermöglichen. Der Deal ist zwar noch nicht offiziell, soll demnach jedoch kurz vor dem Abschluss stehen. Es gebe lediglich noch einige letzte Details zwischen allen beteiligten Parteien zu klären.
In der MLS öffnet am 23. Januar das Transferfenster, dann kann der Wechsel auch zustande kommen. Werner soll dort zu einem sogenannten "Designated Player" werden, dessen Gehalt über der Gehaltsobergrenze (Salary Cap) liegt.
Bei den Roten Bullen spielt Werner unter Trainer Ole Werner überhaupt keine Rolle: In der laufenden Saison stand er bislang nur dreimal für insgesamt 13 Minuten auf dem Feld. Bei den meisten Spielen wurde er nicht einmal in den Kader berufen.
RB Leipzig droht durch Werner ein massiver Verlust
Bereits im Sommer hatte RB Leipzig nach einem Abnehmer für den Angreifer gesucht und wäre bereit gewesen, ihn weit unter Marktwert abzugeben. Allerdings wurde damals noch Werners hohes Gehalt zum Knackpunkt.
Vor Saisonbeginn legten die New York Red Bulls, der Schwesterklub des Bundesligisten, Werner laut übereinstimmenden Medienberichten einen Vertrag vor. Letztlich scheiterte der Deal jedoch offenbar an den hohen Gehaltsvorstellungen des gebürtigen Stuttgarters. "Er ist ein großartiger Name, ich glaube, die Fans hätten ihn geliebt. Die Gelegenheit war da, aber ich glaube nicht, dass wir zu 100 Prozent davon überzeugt waren, dass dies das Richtige für New York war." Stattdessen wolle er nur Spieler verpflichten, die "den Unterschied ausmachen", sagte New Yorks Sportchef Julian de Guzman.
Auch in der vergangenen Saison kam Werner kaum noch zum Einsatz, als er auf Leihbasis zu Tottenham Hotspur wechselte. Anderthalb Jahre zuvor hatte Leipzig ihn für 20 Millionen Euro von Chelsea zurückgeholt - zwei Jahre nach dem damaligen Transfer der Blues, die 53 Millionen Euro an RB gezahlt hatten. Ein ablösefreier Abschied Werners würde Leipzig daher, nicht zuletzt wegen seines hohen Gehalts, ein erhebliches Verlustgeschäft bescheren.
Timo Werner: Die Leistungsdaten in der Saison 2025/26
- Einsätze: 3
- Tore: 0
- Vorlagen: 0
- Spielminuten: 13