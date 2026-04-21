"Das wird schwierig, aber träumen kostet nichts!" Sorgt Pep Guardiola für eine Trainer-Sensation?

Unklar ist noch, wer den Neuaufbau der Nazionale auf der Trainerbank gestalten soll. 2006er-Weltmeister Gennaro Gattuso verabschiedete sich nach der erschütternden Niederlage im WM-Playoff gegen Bosnien, ein neuer Coach wird gesucht. Als heißester Kandidat galt aktuell Ex-Nationaltrainer Antonio Conte (SSC Neapel).

Bonucci, der einst 121 Länderspiele absolvierte und mit Italien 2021 Europameister wurde, hat aber noch einen anderen Vorschlag: "Wenn es um radikale Änderungen geht, dann ist Pep der Mann für den Job. Das wird schwierig, aber träumen kostet nichts." Die Gazzetta dello Sport brachte Pep Guardiola Anfang April als Außenseiterkandidaten für den vakanten Posten ins Gespräch.

Der Startrainer ist aktuell noch bis 2027 an den englischen Spitzenklub Manchester City gebunden. Er selbst hat bislang stets betont, dass ein vorzeitiger Abschied kein Thema sei. Dennoch halten sich hartnäckig die Gerüchte, dass der ehemalige Übungsleiter des FC Bayern am Ende dieser Spielzeit bei den Skyblues Schluss macht. Womöglich wäre es für ihn zusätzlich verlockend, sollte City tatsächlich noch den zwischenzeitlich souveränen Premier-League-Spitzenreiter FC Arsenal abfangen und erneut den englischen Thron besteigen.

Guardiola äußerte in den vergangenen Jahren mehrfach den Wunsch, nach seiner Zeit in Manchester als Nationaltrainer arbeiten zu wollen. Zu Italien hat er eine Verbindung aus seiner Zeit als Profi: Von 2001 bis 2003 spielte er in der Serie A für Brescia Calcio sowie die Roma und absolvierte insgesamt 28 Spiele im italienischen Oberhaus.