"Dieser Augenblick veränderte mein Leben": Pep Guardiolas Doping-Drama kurz nach seinem Abschied vom FC Barcelona

Nach über zehn Jahren und mehr als 380 Spielen für die Profis des FC Barcelona hatte der Mittelfeldspieler Anfang der 2000er gespürt, dass die Zeit bei seinem Herzensklub vorüber war. Der jüngere Xavi lief ihm in der Mittelfeldzentrale gerade den Rang ab.

Guardiola war damals 29 Jahre alt. Er verhandelte mit Vereinen in England und Italien, soll sich mit Juventus bereits auf einen Vertrag geeinigt haben - um nach Monaten schließlich im September 2001 bei Juves Serie-A-Rivale Brescia Calcio zu landen.

Anfang November 2001 musste Guardiola nach einem 0:5 gegen Lazio Rom zur Dopingkontrolle. Schon wieder. Damals wusste in der Öffentlichkeit allerdings niemand, dass bei ihm während eines Tests zwei Wochen zuvor die verbotene Substanz Nandrolon festgestellt worden war. Auch nun wurde der 47-fache Nationalspieler Spaniens positiv auf ein Abbauprodukt des anabolen Steroids getestet. Vom italienischen Fußballverband und der FIFA bekam Guardiola eine Sperre von vier Monaten aufgebrummt.