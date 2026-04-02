Pep Guardiola als Außenseiter: Italien sucht nach WM-Aus schon den nächsten Trainer

Zuletzt hatte es um Guardiola immer wieder Gerüchte um einen vorzeitigen Abschied von Manchester City gegeben, wo der Spanier noch bis 2027 unter Vertrag steht. Der 55-Jährige hatte sich sogar selbst kürzlich zu seiner Zukunft geäußert.

Dennoch ist ein Wechsel im Sommer wohl eher unwahrscheinlich, während die Suche in Italien nach einem Nachfolger für Gattuso laut Fabrizio Romano derweil bereits auf Hochtouren läuft.

Massimiliano Allegri gilt dabei als Wunschkandidat des italienischen Verbands, doch auch dessen Verpflichtung scheint eher unrealistisch, nachdem der Trainer der AC Mailand vermutlich keine Freigabe von seinem Arbeitgeber, an den er noch bis 2027 gebunden ist, erhalten wird.