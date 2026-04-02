Nach dem dramatischen Aus Italiens im Playoff-Finale der WM-Qualifikation gegen Bosnien und der damit verpassten Teilnahme an der Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko steht Nationaltrainer Gennaro Gattuso vor dem Aus. Als einer der möglichen Nachfolger wird von der Gazzetta dello Sport nun plötzlich sogar Pep Guardiola ins Spiel gebracht.
Pep Guardiola als Außenseiter: Italien sucht nach WM-Aus schon den nächsten Trainer
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Massimiliano Allegri als Wunschkandidat des Verbandes
Zuletzt hatte es um Guardiola immer wieder Gerüchte um einen vorzeitigen Abschied von Manchester City gegeben, wo der Spanier noch bis 2027 unter Vertrag steht. Der 55-Jährige hatte sich sogar selbst kürzlich zu seiner Zukunft geäußert.
Dennoch ist ein Wechsel im Sommer wohl eher unwahrscheinlich, während die Suche in Italien nach einem Nachfolger für Gattuso laut Fabrizio Romano derweil bereits auf Hochtouren läuft.
Massimiliano Allegri gilt dabei als Wunschkandidat des italienischen Verbands, doch auch dessen Verpflichtung scheint eher unrealistisch, nachdem der Trainer der AC Mailand vermutlich keine Freigabe von seinem Arbeitgeber, an den er noch bis 2027 gebunden ist, erhalten wird.
Auch Europameister-Trainer Mancini wird wieder gehandelt
Deshalb kristallisiert sich alles auf ein Rennen zwischen Roberto Mancini und Antonio Conte heraus – während ersterer aktuell bis 2028 in Saudi-Arabien bei Al-Sadd unter Vertrag steht, ist Conte bis 2027 an Napoli gebunden.
Für beide wäre es übrigens ein Comeback an der Seitenlinie der Squadra Azzurra – Conte trainierte Italien von 2014 bis 2016, Mancini hatte von 2018 bis 2023 den Trainerposten inne und gewann mit Italien als Trainer mit der viertlängsten Amtszeit in der Geschichte der Azzurri den EM-Titel 2021.
Die vergangenen fünf Partien Italiens:
Wettbewerb
Gegner
Ergebnis
WM-Quali, Playoff-Finale
Bosnien
1:1 (1:4 i.E.)
WM-Quali, Playoff-Halbfinale
Nordirland
2:0
WM-Quali, Gruppenphase
Norwegen
1:4
WM-Quali, Gruppenphase
Moldau
2:0
WM-Quali, Gruppenphase
Israel
3:0