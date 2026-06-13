Das wäre ein echter Schock: Verlässt Markus Krösche Eintracht Frankfurt für einen kriselnden Topklub?

Krösche soll die sportliche Leitung übernehmen. Im Zuge der verpassten Champions-League-Qualifikation hatten die Mailänder radikal aufgeräumt und neben Trainer Massimiliano Allegri auch Geschäftsführer Giorgio Furlani, Sportdirektor Igli Tare und den Technischen Direktor Geoffrey Moncada die Tür gezeigt.

Um den Karren aus dem Dreck ziehen, hatte Milan übereinstimmenden Medienberichten zufolge eigentlich Österreichs Nationaltrainer Rangnick als Wunschlösung auserkoren. Der 67-Jährige soll inzwischen aber abgesagt haben, wie unter anderem die für gewöhnlich gut informierte italienische Sportzeitung Gazzetta dello Sport berichtet - obwohl dessen Vertrag beim ÖFB nach der WM nach aktuelle Stand ausläuft.

Krösche besitzt hingegen noch ein Arbeitspapier bis 2028 in Frankfurt, wurde in der Vergangenheit aber auch schon mehrfach mit einem Abgang in Verbindung gebracht. Unter anderem gab es immer wieder Spekulationen über ein mögliches Engagement beim FC Bayern München oder BVB.