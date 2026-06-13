Nach der vermeintlichen Absage von Ralf Rangnick hat die AC Milan offenbar Markus Krösche von Eintracht Frankfurt ins Visier genommen. Wie die Transfer-Insider Matteo Moretto und Fabrizio Romano unisono berichten, stünde der Sportvorstand der Hessen ganz oben auf der Liste der Rossoneri.
Das wäre ein echter Schock: Verlässt Markus Krösche Eintracht Frankfurt für einen kriselnden Topklub?
AC Milan mit radikalem Umbau - Rangnick hat wohl abgesagt
Krösche soll die sportliche Leitung übernehmen. Im Zuge der verpassten Champions-League-Qualifikation hatten die Mailänder radikal aufgeräumt und neben Trainer Massimiliano Allegri auch Geschäftsführer Giorgio Furlani, Sportdirektor Igli Tare und den Technischen Direktor Geoffrey Moncada die Tür gezeigt.
Um den Karren aus dem Dreck ziehen, hatte Milan übereinstimmenden Medienberichten zufolge eigentlich Österreichs Nationaltrainer Rangnick als Wunschlösung auserkoren. Der 67-Jährige soll inzwischen aber abgesagt haben, wie unter anderem die für gewöhnlich gut informierte italienische Sportzeitung Gazzetta dello Sport berichtet - obwohl dessen Vertrag beim ÖFB nach der WM nach aktuelle Stand ausläuft.
Krösche besitzt hingegen noch ein Arbeitspapier bis 2028 in Frankfurt, wurde in der Vergangenheit aber auch schon mehrfach mit einem Abgang in Verbindung gebracht. Unter anderem gab es immer wieder Spekulationen über ein mögliches Engagement beim FC Bayern München oder BVB.
Eintracht Frankfurt plant ebenfalls einen Umbau
Sein Abschied käme für die SGE in jedem Fall zur Unzeit. Nach einer verkorksten Saison plant die Eintracht eigentlich einen Neuanfang. In der Rückholaktion von Trainer Adi Hütter, der auf Krösches Fehlgriff Albert Riera folgt, wurde bereits der Anfang gemacht. Darüber hinaus sind aber noch einige Kader-Baustellen zu schließen - mitunter muss die Nachfolge von Nathaniel Brown geklärt werden, der vor einem Wechsel zum FC Bayern München steht.
Krösche kümmert sich seit 2021 um die Geschicke auf dem Transfermarkt in Frankfurt und erarbeitete sich über die Jahre einen ausgezeichneten Ruf als Verkäufer. Allein seine Verpflichtungen von Hugo Ekitike, Omar Marmoush oder Randal Kolo Muani sorgten jeweils für Einnahmen in der Nähe der 100-Millionen-Euro-Marke. Zuletzt ließ seine Erfolgsquote bei den Neuzugängen aber etwas nach, weshalb er womöglich auch über eine persönliche Luftveränderung nachdenken könnte.
Eintracht Frankfurt: Rekordverkäufe unter Markus Krösche
Spieler Position Neuer Verein Ablösesumme Randal Kolo Muani Mittelstürmer Paris Saint-Germain 95 Mio. Euro Hugo Ekitike Mittelstürmer FC Liverpool 95 Mio. Euro Omar Marmoush Mittelstürmer Manchester City 75 Mio. Euro Willian Pacho Innenverteidiger Paris Saint-Germain 40 Mio. Euro Jesper Lindström Offensives Mittelfeld SSC Neapel 30 Mio. Euro