Das wäre ein absoluter Hammer! Toni Kroos steht angeblich vor einer Rückkehr zu Real Madrid

"München oder der Abgrund", titelte AS nach dem enttäuschenden Auftritt gegen den FC Girona (1:1) am Freitagabend. "Konzentrieren wir uns auf Mittwoch, denn wir müssen alles geben", sagte Trainer Alvaro Arbeloa im Anschluss und wollte den neuerlichen Rückschlag schnellstmöglich abhaken. "Mittwoch ist unser Spiel. Das ist uns klar. Wir müssen all unsere Energie hineinstecken. Wir müssen mit vollem Selbstvertrauen nach Deutschland fahren."

Kroos selbst betonte in seinem Podcast "Einfach mal Luppen" indes, dass sich die Königlichen durchaus noch berechtigte Hoffnungen auf ein Comeback machen können.

Als Unterstützung wird Kroos noch nicht dabei sein, doch schon im Sommer könnte er zurückkehren.