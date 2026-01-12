"Das Einzige, was ich bereue": Top-Torjäger der Bundesliga trauert verpasstem Transfer zum FC Bayern München hinterher

"Im Nachhinein ist das der einzige Verein, von dem ich sage, vielleicht hätte ich das machen sollen", berichtete Kramaric und ergänzte: "Aber wir werden nie wissen, wie das ausgegangen wäre. Das war zur Zeit von Robert Lewandowski, Thomas Müller und all den anderen, da war klar, dass ich nicht so viel gespielt hätte wie hier."

Finanziell hätte er sich "auf alle Fälle verbessert, auch für die Stationen danach. Das ist das Einzige, was ich vielleicht bereue, alles andere hat mich nicht extrem gereizt", meinte er und betonte: "Deshalb bin ich immer noch da."