BVB und Bayern München sollen schon an ihm dran gewesen sein! FC Chelsea gibt wohl ein großes Talent ab

Dem Vernehmen nach seien neben den Dortmundern alleine aus der Bundesliga Vereine wie der FC Bayern München, RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach bereits im Sommer am 19-Jährigen interessiert gewesen.

Wie damals spekuliert worden war, soll der FC Chelsea damals gleich vier Spieler an Borussia Dortmund zum Verkauf gestellt haben, um seine strapazierten Finanzen wieder etwas zu sanieren. Einer davon war damals auch George, in dem Dortmund einen idealen Ersatz für Jamie Gittens gesehen haben soll.