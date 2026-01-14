Beim FC Chelsea steht wohl ein vielversprechendes Talent vor einem Abgang - und zwar nicht leihweise, sondern zum Verkauf. Wie The Athletic berichtet, kann Tyrique George die Blues noch im Januar verlassen - und da könnte der BVB ins Spiel kommen.
BVB und Bayern München sollen schon an ihm dran gewesen sein! FC Chelsea gibt wohl ein großes Talent ab
BVB soll Tyrique George als möglichen Gittens-Ersatz im Auge gehabt haben
Dem Vernehmen nach seien neben den Dortmundern alleine aus der Bundesliga Vereine wie der FC Bayern München, RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach bereits im Sommer am 19-Jährigen interessiert gewesen.
Wie damals spekuliert worden war, soll der FC Chelsea damals gleich vier Spieler an Borussia Dortmund zum Verkauf gestellt haben, um seine strapazierten Finanzen wieder etwas zu sanieren. Einer davon war damals auch George, in dem Dortmund einen idealen Ersatz für Jamie Gittens gesehen haben soll.
Würde Tyrique George beim BVB ins System passen?
Fraglich wäre, ob der junge Engländer bei den Schwarzgelben unter Trainer Niko Kovac und dessen Spielsystem nun die idealen Bedingungen vorfinden würde, um sich weiterzuentwickeln. Schließlich fühlt sich George auf dem offensiven Flügel am wohlsten. Kovac agiert jedoch meistens in einer Dreier- respektive Fünferkette, bei der die Außenverteidiger die Linie beackern, während die Offensivkräfte - beispielsweise Karim Adeyemi, Julian Brandt oder Maximilian Beier - immer wieder etwas in die Mitte des Spielfelds rücken.
Neben dem Interesse aus der Bundesliga lauern dem Bericht zufolge auch zahlreiche Klubs auf der Insel darauf, den 19-Jährigen zu verpflichten. Für Chelsea kam George in 37 Partien auf je sechs Treffer und Assists.
Tyrique George: Seine bisherigen Zahlen beim FC Chelsea
- Einsätze: 37
- Tore: 6
- Assists: 6