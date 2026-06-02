BVB muss sich offenbar in Acht nehmen: Droht doch noch der Verlust eines Schlüsselspielers?

"Felix wird auch in der kommenden Saison für uns spielen, das ist der klare Plan", sagte Sportdirektor Ole Book zuletzt auf die Frage, ob Nmecha unverkäuflich sei: "Er ist einer der besten Mittelfeldspieler in Deutschland, und auch in Europa muss er sich keineswegs verstecken. Er hat eine enorme Bedeutung für unser Spiel."

Daran besteht kein Zweifel, allerdings darf offenbar laut Sky hinter einem Verbleib des 25-Jährigen beim BVB doch noch ein kleines Fragezeichen gesetzt werden. Sollte ein Klub aus England mit einem auch finanziell lukrativen Angebot locken, könne Nmecha intern durchaus noch auf einen vorzeitigen Abschied drängen.

In England wurde er in der Jugend von Manchester City ausgebildet, ein Wechsel in die Premier League soll eines der großen Karriereziele des zentralen Mittelfeldspielers sein. Zudem befindet sich der BVB nicht unbedingt in der Position, ein riesiges Angebot der kaufkräftigen englischen Elite abzulehnen. Durch das frühe Aus in der Champions League verfehlte der BVB die eigene Budget-Kalkulation um 17 Millionen Euro; insgesamt nahm Dortmund 30 Millionen Euro weniger ein in der Königsklasse als im Vorjahr.