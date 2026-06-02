Wie Sky berichtet, halten Newcastle United, Manchester United und Manchester City nach wie vor Kontakt zum Management des deutschen Nationalspielers, der im März seinen Vertrag in Dortmund erst langfristig und vorzeitig bis 2030 verlängert hatte.
BVB muss sich offenbar in Acht nehmen: Droht doch noch der Verlust eines Schlüsselspielers?
BVB erklärt Nmecha für unverkäuflich - Top-Klubs in Lauerstellung
"Felix wird auch in der kommenden Saison für uns spielen, das ist der klare Plan", sagte Sportdirektor Ole Book zuletzt auf die Frage, ob Nmecha unverkäuflich sei: "Er ist einer der besten Mittelfeldspieler in Deutschland, und auch in Europa muss er sich keineswegs verstecken. Er hat eine enorme Bedeutung für unser Spiel."
Daran besteht kein Zweifel, allerdings darf offenbar laut Sky hinter einem Verbleib des 25-Jährigen beim BVB doch noch ein kleines Fragezeichen gesetzt werden. Sollte ein Klub aus England mit einem auch finanziell lukrativen Angebot locken, könne Nmecha intern durchaus noch auf einen vorzeitigen Abschied drängen.
In England wurde er in der Jugend von Manchester City ausgebildet, ein Wechsel in die Premier League soll eines der großen Karriereziele des zentralen Mittelfeldspielers sein. Zudem befindet sich der BVB nicht unbedingt in der Position, ein riesiges Angebot der kaufkräftigen englischen Elite abzulehnen. Durch das frühe Aus in der Champions League verfehlte der BVB die eigene Budget-Kalkulation um 17 Millionen Euro; insgesamt nahm Dortmund 30 Millionen Euro weniger ein in der Königsklasse als im Vorjahr.
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Nmecha-Ausstiegsklausel beim BVB erst 2027 gültig
Allerdings befindet sich der BVB an diesem Punkt wohl dennoch zumindest ein wenig im Vorteil: Zwar sollen die Schwarzgelben Nmecha im Zuge der Vertragsverlängerung eine Ausstiegsklausel zugesichert haben, diese gilt laut Bild aber erst ab 2027 und beträgt dann 80 Millionen Euro. Ein Jahr später soll Nmecha dann für 70 Millionen zu haben sein. Bedeutet: In diesem Sommer müssten Klubs für Nmecha mutmaßlich an die Grenze zur dreistelligen Millionen-Summe gehen, wenn man den BVB zum Nachdenken bewegen will.
Am Dienstag brach Nmecha mit der Nationalmannschaft zur Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko auf. Es ist aktuell nach den jüngsten Eindrücken anzunehmen, dass er von Bundestrainer Julian Nagelsmann zum Turnierstart das Startelfmandat neben Aleksandar Pavlovic in der deutschen Schaltzentrale erhalten wird. Starke Leistungen auf der WM-Bühne würden Nmechas Marktwert und auch die Riege der Interessenten in der Folge weiter erhöhen.
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Nmecha musste um WM bangen - und fährt nun als Stammspieler in die USA
Für eine größere Rolle bei der WM hatte sich Nmecha schon während und auch nach der Bundesliga-Saison geschunden. Im März hatte er sich kurz vor dem letzten Lehrgang und der endgültigen Kadernominierung einen Außenbandriss im Knie zugezogen. Damals stand hinter einer WM-Teilnahme ein Fragezeichen. Doch Nmecha schaffte es nach einer Reha ohne Rückschläge noch vor Saisonende zurück auf den Platz und in den WM-Kader. Unmittelbar nach dem letzten Spieltag in der Bundesliga soll er dann an die Algarve geflogen sein, um sich dort im Rahmen eines individuellen Trainingsprogramms weiteren Feinschliff für die WM-Vorbereitung zu holen.
"Felix ist ein Topspieler, der alles mitbringt, eines Tages auf dieser Position einer der Besten auf der Welt zu werden", schwärmte der Bundestrainer, als er auf die Personalie Nmecha im Rahmen der offiziellen Kaderbekanntgabe angesprochen wurde.