Sollte der BVB ernsthaft einen Transfer von Oscar Bobb erwägen, müssten die Dortmund-Bosse wohl noch in diesem Winter tätig und mit einem Angebot bei Manchester City vorstellig werden. Andernfalls wird der 22 Jahre junge Offensivspieler sehr wahrscheinlich einem anderen Klub in die Hände fallen.
BVB ist gefordert: Fulham macht Angebot über 35 Millionen Euro für Dortmunder Wunschspieler
Ist Oscar Bobb zu teuer für die Borussia?
Wie Transferinsider Fabrizio Romano berichtet, habe der FC Fulham ein Angebot in Höhe von 40 Millionen Euro für Bobb abgegeben. Dieser habe nach der Ankunft von City-Neuzugang Antoine Semenyo (kam per Ausstiegsklausel in Höhe von 72 Millionen Euro von Bournemouth) die Wechselerlaubnis erhalten. Der BVB müsse nun zeitnah entscheiden, ob er noch einmal in den Poker um Bobb einsteigen will.
Bereits mehrfach wurde das BVB-Interesse an Bobb in den vergangenen Wochen thematisiert. Die Sport Bild hatte unlängst berichtet, dass die Schwarz-Gelben aus finanziellen Gründen von einem Winter-Transfer Abstand genommen hätten.
- Getty Images
Oscar Bobb fehlt aktuell verletzt
Demnach sei der BVB nicht bereit, das für Bobb fällige Transferpaket in Höhe von kolportierten 70 Millionen Euro zu schnüren (Ablöse, Gehalt, Berater-Honorare). Daraufhin hatte Sky jedoch berichtet, dass das Interesse an Bobb nach wie vor bestehe und nicht abgeflaut sei. Ende des Jahres hatte Sport1 derweil schon berichtet, dass eine Leihe kurz bevorstehe. Zumindest das dürfte angesichts des Fulham-Angebots mittlerweile vom Tisch sein.
Bobb gab in der Saison 2023/24 sein Profidebüt für die Skyblues unter Pep Guardiola und gehört seitdem fest zum Kader. Die darauffolgende Spielzeit verpasste er jedoch fast vollständig aufgrund eines Schienbeinbruchs, den er im August 2024 im Training erlitt. In der laufenden Saison kam er bislang auf 15 Pflichtspieleinsätze, in denen ihm ein Tor gelang. Seit Mitte Dezember pausiert er wegen einer Muskelverletzung.
Auch deshalb erscheint ein ernsthaftes BVB-Angebot im Winter nahezu ausgeschlossen. Zumal Sportgeschäftsführer Lars Ricken mehrfach betonte, dass er derzeit keinen dringenden Bedarf sehe, den Kader im Winter zu verstärken. Er begründet dies mit der seiner Meinung nach starken Ersatzbank: "Ich schließe nicht aus, dass sich auf dem Transfermarkt noch etwas tun könnte. Aber wenn man sich unsere Ersatzbank anschaut, ist sie in der Bundesliga schwer zu schlagen. In dieser Hinsicht gibt es keinen Grund für übereilte Entscheidungen."
Die Zahlen von Oscar Bobb bei Manchester City
- Für Manchester City: 47 Spiele, 3 Tore, 4 Assists
- Für Manchester City U21: 61 Spiele, 13 Tore, 27 Assists
- Für Manchester City U18: 41 Spiele, 15 Tore, 3 Assists