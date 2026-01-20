BVB ist gefordert: Fulham macht Angebot über 35 Millionen Euro für Dortmunder Wunschspieler

Demnach sei der BVB nicht bereit, das für Bobb fällige Transferpaket in Höhe von kolportierten 70 Millionen Euro zu schnüren (Ablöse, Gehalt, Berater-Honorare). Daraufhin hatte Sky jedoch berichtet, dass das Interesse an Bobb nach wie vor bestehe und nicht abgeflaut sei. Ende des Jahres hatte Sport1 derweil schon berichtet, dass eine Leihe kurz bevorstehe. Zumindest das dürfte angesichts des Fulham-Angebots mittlerweile vom Tisch sein.

Bobb gab in der Saison 2023/24 sein Profidebüt für die Skyblues unter Pep Guardiola und gehört seitdem fest zum Kader. Die darauffolgende Spielzeit verpasste er jedoch fast vollständig aufgrund eines Schienbeinbruchs, den er im August 2024 im Training erlitt. In der laufenden Saison kam er bislang auf 15 Pflichtspieleinsätze, in denen ihm ein Tor gelang. Seit Mitte Dezember pausiert er wegen einer Muskelverletzung.

Auch deshalb erscheint ein ernsthaftes BVB-Angebot im Winter nahezu ausgeschlossen. Zumal Sportgeschäftsführer Lars Ricken mehrfach betonte, dass er derzeit keinen dringenden Bedarf sehe, den Kader im Winter zu verstärken. Er begründet dies mit der seiner Meinung nach starken Ersatzbank: "Ich schließe nicht aus, dass sich auf dem Transfermarkt noch etwas tun könnte. Aber wenn man sich unsere Ersatzbank anschaut, ist sie in der Bundesliga schwer zu schlagen. In dieser Hinsicht gibt es keinen Grund für übereilte Entscheidungen."