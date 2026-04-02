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BVB arbeitet angeblich an Transfer-Coup: Ein möglicher Nachfolger von Serhou Guirassy schießt "Scheißtore" und wird von fast allen umworben

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U21-Nationalstürmer Nicolo Tresoldi könnte für gleich drei große Fußballnationen spielen und will dem Vernehmen nach im Sommer schon wieder wechseln. Welcher Nationaltrainer ruft ihn als erstes an? Und was läuft da mit dem BVB?

Ralf Rangnick hat kürzlich einen bemerkenswerten Satz gesagt. "Wären wir ein Verein, wären das gute Transfers", erklärte der Trainer der österreichischen Nationalmannschaft nach der erstmaligen Nominierung der auch für den DFB beziehungsweise die englische sowie nigerianische Nationalmannschaft spielberechtigten Spieler Paul Wanner und Carney Chukwuemeka.

Das Rennen um Talente, die sich für mehrere Nationalteams entscheiden können, ähnelt seit einigen Jahren tatsächlich immer mehr einem Transfermarkt. Verschiedene Verbände buhlen um denselben Spieler und es geht – wie auf dem richtigen Transfermarkt – oft darum, wer am frühesten Kontakt zum Profi aufnimmt oder ihm die beste Perspektive aufzeigen kann. Wenn man so will, hat der "Transfer-Poker" um den deutschen U21-Nationalstürmer Nicolo Tresoldi jüngst noch einmal unerwartet Fahrt aufgenommen. Denn wie sowohl die Bild als auch die Süddeutsche Zeitung dieser Tage berichten, hat der argentinische Verband das Umfeld des 21-jährigen Mittelstürmers von Club Brügge kontaktiert.

  • Tresoldi von Verbandswechsel nicht abgeneigt: "Mein Telefon ist eingeschaltet"

    Es ist der dritte prominente Verband neben Deutschland und Italien, der um den in Italien geborenen und größtenteils in Hannover aufgewachsenen Tresoldi, der dank seiner aus Argentinien stammenden Mutter eben auch den argentinischen Pass bekommen und so für die Nationalmannschaft des Landes spielen könnte. "Mannschaften, die zusammen elfmal Weltmeister geworden sind", kommentierte Tresoldi diese Konstellation zuletzt lachend im Gespräch mit der SZ.

    Bisher war lediglich darüber spekuliert worden, ob Tresoldi zuerst von Bundestrainer Julian Nagelsmann oder von Italiens Nationaltrainer Gennaro Gattuso einen Anruf erhalten würde. Angeheizt hatte Tresoldi diese Spekulationen selbst, als er im Herbst 2025 bei Sky Italia sagte: "Mein Telefon ist eingeschaltet. Wenn Gattuso mit mir sprechen möchte, würde mich das sehr freuen."

    Ob es in naher Zukunft noch Gattuso sein wird, der aus Italien anruft, darf nach dem erneuten Qualifikations-Desaster der tief gefallenen Fußball-Nation angezweifelt werden. Doch auch ein potenzieller Gattuso-Nachfolger sollte Tresoldi mit Blick auf die Stürmer-Armut der Squadra Azzurra auf dem Zettel haben, solange sich dieser noch nicht gänzlich festgelegt hat.

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  • Tresoldi wollte Tennisprofi werden und startet bei Hannover 96 durch

    Geboren ist Tresoldi in Cagliari auf Sardinien, aufgewachsen in der Kleinstadt Gubbio in Umbrien. Sein Vater Emanuele war ebenfalls Fußballprofi, der Linksverteidiger schaffte es zwar nicht bis ins A-Nationalteam, wurde aber 1994 mit der italienischen U21-Nationalmannschaft Europameister, an der Seite der späteren Weltmeister Fabio Cannavaro und Tresoldis Kindheits-Idol Filippo Inzaghi. Nach Deutschland zog Tresoldi mit seiner Familie erst im Alter von 13 Jahren, nicht etwa wegen der fußballerischen Perspektive, sondern da seine Mutter dort eine Anstellung als Flugbegleiterin annahm.

    Bei Hannover 96 durchlief der Stürmer, der in Italien noch von einer Karriere als Tennisprofi geträumt hatte, alle Jugendmannschaften und feierte 2022 im Alter von 17 Jahren sein Zweitliga-Debüt. Wenig später erhielt er den deutschen Pass und die erste Einladung für die U19-Auswahl des DFB.

    "Sie haben mir einen Weg aufgezeigt, und ich habe von Anfang an eine hohe Wertschätzung gespürt, auch vonseiten des Verbandes. Das ist wichtig für einen Spieler", verriet er erst vor gut einem Monat in einem Interview mit derGazzetta dello Sport. Vom italienischen Verband habe er dagegen nie etwas gehört.

  • Tresoldis Entwicklung bei Club Brügge und der deutschen U21 im rasanten Tempo

    Daran hat sich offenbar bis heute nichts geändert. Scouts des italienischen Verbandes FIGC sollen Tresoldi zwar bereits beobachtet haben, Kontakt zu Gattuso, der in der erneut blamabel gescheiterten WM-Qualifikation in der Regel mit zwei klassischen Mittelstürmern spielen ließ, gab es aber noch nicht. Nach seinem Wechsel für 7,5 Millionen Euro Ablöse von Hannover 96 zum belgischen Vizemeister nach Brügge etablierte sich Tresoldi dort rasant als Stammspieler und traf zuletzt in sieben Ligaspielen siebenmal. Für seinen Verein hat Tresoldi in dieser Saison bereits 17 Tore erzielt, fünf vorbereitet und kämpft im Duell mit Union Saint-Gilloises noch um die Meisterschaft. In der Champions League netzte er gegen so illustre Namen wie Monaco, Barcelona und Atletico Madrid.

    Auch bei der deutschen U21-Nationalmannschaft stimmt seine Quote: In den sieben Qualifikationsspielen für die Europameisterschaft in dieser Saison gelangen ihm sechs Tore, davon zuletzt ein Doppelpack beim 3:0-Sieg gegen Nordirland. "Meine größten Stärken habe ich im Sechzehner, ich habe ein gutes Näschen für die Räume", beschrieb Tresoldi seine Qualitäten gegenüber der SZ. Er könne zwar nicht durch drei Spieler dribbeln oder aus 25 Metern in den Winkel treffen, könne aber gut mitspielen, Bälle festmachen - und mache auch gerne mal "Scheißtore aus zwei, drei Metern, die es nicht unbedingt in die Top Ten der schönsten Tore der Saison schaffen."

  • NICOLO TRESOLDI Getty Images

    Guirassy-Abgang beim BVB? Tresoldi würde ins Beuteschema passen

    Diese Qualitäten haben auch schon auf dem 'klassischen' Transfermarkt Interesse geweckt. Nach Sky-Informationen führt Tresoldis Management bereits Gespräche mit verschiedenen Klubs aus Spanien, Italien und Deutschland wegen eines möglichen Wechsels im Sommer, im Gespräch ist eine Ablösesumme zwischen 25 und 30 Millionen Euro. Als konkrete Interessenten genannt werden neben Arsenal und Tottenham auch Borussia Dortmund und Bayer 04 Leverkusen genannt.

    Besonders beim BVB könnte im Falle eines Abgangs von Serhou Guirassy eine Vakanz in der Sturmspitze entstehen. Zwar hätten die Schwarzgelben dann noch in Fabio Silva einen nominellen Zentrumsstürmer in den eigenen Reihen, aber der Portugiese tat sich bislang nicht unbedingt als Goalgetter hervor (1 Tor, 5 Vorlagen).

    Insofern wäre Tresoldis Profil eine durchaus dringend benötigte Alternative, die dazu auch noch in das Beuteschema des neuen Sportdirektors Ole Book passen würde. Problem für Book und den BVB: Das Transferbudget der Schwarzgelben soll nach aktuellem Stand der Dinge überaus klein sein.

    Auch in Leverkusen könnte Bedarf im Sturmzentrum entstehen, kokettierte Christian Kofanes Berater doch zuletzt sehr offensiv mit dem Interesse zahlreicher Top-Klubs und dem Kontakt zum FC Arsenal.

    Tresoldi selbst verriet in der Gazzetta schon einmal sein Wunschziel, das nicht etwa in Deutschland, sondern in Italien liegt. "Das ist der Traum, der mich dazu bringt, jeden Tag hart zu arbeiten. Ich fühle mich in Brügge sehr wohl und weiß, dass noch ein weiter Weg vor mir liegt. Aber der Traum, für Milan zu spielen ist da, in meinem Kopf. Ich denke daran jeden Morgen nach dem Aufstehen."

  • Germany v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport

    Tresoldi muss in Nagelsmanns Plänen eine Rolle spielen

    In Mailand aktuell unter Vertrag ist mit Niclas Füllkrug (33) auch ein potenzieller Konkurrent in der deutschen Nationalmannschaft. Für Füllkrug wird die Leihe zu den Rossoneri aber immer mehr zum Desaster. Die Hoffnung, sich mit Toren und Spielzeit nachhaltig bei Nagelsmann für einen WM-Kaderplatz empfehlen zu können, schwindet immer mehr.

    Und weil auch Tim Kleindienst (30) eine schwere und verletzungsgeprägte Zeit bei Borussia Mönchengladbach erlebt (sechs Minuten Spielzeit in 2025/26), winkt Tresoldi perspektivisch durchaus ein Platz im DFB-Ensemble als klassischer Mittelstürmer. Zwar wird zunächst kein Weg an Kai Havertz (26) und Nick Woltemade (24) vorbeiführen, diese Erfahrung machte jüngst schon Deniz Undav.

    Aber Tresoldi muss in Nagelsmanns kurz- und langfristigen Plänen eigentlich aufgrund seines Profils, seiner Quote für Brügge und die U21 und der Verletzungsanfälligkeit und Altersstruktur seiner Konkurrenten mittlerweile eine Rolle spielen. Sollte mittelfristig der Anruf des Bundestrainers ausbleiben, könnte dem DFB erneut ein großes Talent durch die Lappen gehen. Beispiele dafür gab es in den vergangenen Jahren zuhauf.

    Fisnik Asllani spielt mittlerweile für den Kosovo, Ibrahim Maza läuft für Algerien auf, Kenan Yilmaz für die Türkei, Josip Stanisic ist nach zwei U19-Länderspielen für Deutschland mittlerweile nicht nur beim FC Bayern gesetzt, sondern absoluter Führungsspieler Kroatiens. Allein er hätte die große Bauchschmerzposition des DFB auf der rechten Seite, die nun notgedrungen von Joshua Kimmich besetzt werden muss, beheben können.

    Nun ist die deutsche Offensive vor der WM mit Havertz, Woltemade, Undav, Florian Wirtz, Serge Gnabry und der perspektivischen Rückkehr von Jamal Musiala natürlich hochkarätig besetzt. Nagelsmann betonte aber, "sicherlich einen Stürmer dabeihaben" zu wollen, "der in der Luft ein bisschen was regeln kann, wenn wir mal ein Tor brauchen und nicht alles mit den Zauberern dahinter lösen können, weil der Gegner so tief verteidigt". Nun ist Tresoldi kein ausgewiesener Kopfballexperte, aber "ein bisschen was regeln" kann er durchaus. Für Hannover und Brügge traf er immerhin schon siebenmal per Kopf und so richtig viele Alternativen hat Nagelsmann aktuell schlichtweg nicht.

    Tresoldis Telefon ist jedenfalls eingeschaltet - sowohl für den Bundestrainer, für andere Verbände und besonders für neue Vereine. Ob mit oder ohne WM: Dem 21-Jährigen wird ein aufregender Sommer bevorstehen, der ihn womöglich zurück nach Deutschland führt - oder schon jetzt an sein Traumziel: Mailand, Italien.