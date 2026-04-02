BVB arbeitet angeblich an Transfer-Coup: Ein möglicher Nachfolger von Serhou Guirassy schießt "Scheißtore" und wird von fast allen umworben

In Mailand aktuell unter Vertrag ist mit Niclas Füllkrug (33) auch ein potenzieller Konkurrent in der deutschen Nationalmannschaft. Für Füllkrug wird die Leihe zu den Rossoneri aber immer mehr zum Desaster. Die Hoffnung, sich mit Toren und Spielzeit nachhaltig bei Nagelsmann für einen WM-Kaderplatz empfehlen zu können, schwindet immer mehr.

Und weil auch Tim Kleindienst (30) eine schwere und verletzungsgeprägte Zeit bei Borussia Mönchengladbach erlebt (sechs Minuten Spielzeit in 2025/26), winkt Tresoldi perspektivisch durchaus ein Platz im DFB-Ensemble als klassischer Mittelstürmer. Zwar wird zunächst kein Weg an Kai Havertz (26) und Nick Woltemade (24) vorbeiführen, diese Erfahrung machte jüngst schon Deniz Undav.

Aber Tresoldi muss in Nagelsmanns kurz- und langfristigen Plänen eigentlich aufgrund seines Profils, seiner Quote für Brügge und die U21 und der Verletzungsanfälligkeit und Altersstruktur seiner Konkurrenten mittlerweile eine Rolle spielen. Sollte mittelfristig der Anruf des Bundestrainers ausbleiben, könnte dem DFB erneut ein großes Talent durch die Lappen gehen. Beispiele dafür gab es in den vergangenen Jahren zuhauf.

Fisnik Asllani spielt mittlerweile für den Kosovo, Ibrahim Maza läuft für Algerien auf, Kenan Yilmaz für die Türkei, Josip Stanisic ist nach zwei U19-Länderspielen für Deutschland mittlerweile nicht nur beim FC Bayern gesetzt, sondern absoluter Führungsspieler Kroatiens. Allein er hätte die große Bauchschmerzposition des DFB auf der rechten Seite, die nun notgedrungen von Joshua Kimmich besetzt werden muss, beheben können.

Nun ist die deutsche Offensive vor der WM mit Havertz, Woltemade, Undav, Florian Wirtz, Serge Gnabry und der perspektivischen Rückkehr von Jamal Musiala natürlich hochkarätig besetzt. Nagelsmann betonte aber, "sicherlich einen Stürmer dabeihaben" zu wollen, "der in der Luft ein bisschen was regeln kann, wenn wir mal ein Tor brauchen und nicht alles mit den Zauberern dahinter lösen können, weil der Gegner so tief verteidigt". Nun ist Tresoldi kein ausgewiesener Kopfballexperte, aber "ein bisschen was regeln" kann er durchaus. Für Hannover und Brügge traf er immerhin schon siebenmal per Kopf und so richtig viele Alternativen hat Nagelsmann aktuell schlichtweg nicht.

Tresoldis Telefon ist jedenfalls eingeschaltet - sowohl für den Bundestrainer, für andere Verbände und besonders für neue Vereine. Ob mit oder ohne WM: Dem 21-Jährigen wird ein aufregender Sommer bevorstehen, der ihn womöglich zurück nach Deutschland führt - oder schon jetzt an sein Traumziel: Mailand, Italien.