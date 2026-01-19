Blitz-Rückkehr von Xabi Alonso in die Bundesliga? Bei Eintracht Frankfurt soll es einen Top-Favoriten auf die Nachfolge von Dino Toppmöller geben

Die Bild-Zeitung hatte berichtet, Krösche würde ein Gespräch mit dem vor einer Woche bei Real Madrid entlassenen Alonso anstreben. Kein Kommentar - da bleiben nur die Berichte aus dem Umfeld des Vereins. Ein Engagement von Startrainer Alonso, der nach seinem Aus bei den Königlichen wohl eher ein Kandidat für absolute Top-Klubs sein wird, wäre ein großer Coup, ist aber unwahrscheinlich.

Dass Rose übernimmt, scheint da schon realistischer zu sein. Der ehemalige Trainer von Borussia Mönchengladbach, RB Leipzig und Borussia Dortmund kennt die Bundesliga gut. In Gladbach bewies er von 2019 bis 2021, dass er einer hochveranlagten Mannschaft zum nächsten Schritt verhelfen kann, als er die Fohlen bis in die Champions League führte und dort selbst Real Madrid Paroli bot.

Denn, immerhin das verriet Krösche, der neue Trainer sollte Europapokalerfahrung mitbringen, "offensiven und mutigen Fußball spielen lassen - und auf der anderen Seite auch Spieler weiterentwickeln". Rose passt in dieses Profil.