Bis zu 20 Millionen Euro pro Jahr: Robert Lewandowski erhält offenbar Mega-Angebot

Wie die spanische Mundo Deportivo berichtet, plagt sich der mittlerweile 37 Jahre alte Pole mit massiven Zweifeln an einem weiteren Verbleib bei den Blaugrana herum. Grund dafür ist demnach die Major League Soccer und Chicago Fire.

Deren Sportdirektor Gregg Broughton hatte das Interesse an Lewandowski bereits öffentlich bestätigt. Und die Zahlen, die im Raum stehen, sind schwindelerregend: Das Angebot aus den USA soll das lukrativste sein, das dem Stürmer derzeit vorliegt.