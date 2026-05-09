Während der FC Barcelona kurz davor steht, den LaLiga-Titel unter Dach und Fach zu bringen, steht hinter den Kulissen die Zukunft von Robert Lewandowski am Scheideweg.
Bis zu 20 Millionen Euro pro Jahr: Robert Lewandowski erhält offenbar Mega-Angebot
Wie die spanische Mundo Deportivo berichtet, plagt sich der mittlerweile 37 Jahre alte Pole mit massiven Zweifeln an einem weiteren Verbleib bei den Blaugrana herum. Grund dafür ist demnach die Major League Soccer und Chicago Fire.
Deren Sportdirektor Gregg Broughton hatte das Interesse an Lewandowski bereits öffentlich bestätigt. Und die Zahlen, die im Raum stehen, sind schwindelerregend: Das Angebot aus den USA soll das lukrativste sein, das dem Stürmer derzeit vorliegt.
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Entscheidung bei Lewandowski steht bevor
Bis zu 15 Millionen Euro brutto pro Saison sind im Gespräch, wobei erfolgsabhängige Boni das Gesamtvolumen auf bis zu 20 Millionen Euro pro Jahr hochschrauben könnten. Für Lewandowski, der sich privat in Barcelona zwar pudelwohl fühlt, könnten diese Summen in Verbindung mit einer zentralen Hauptrolle in der MLS den Ausschlag für einen Wechsel über den Großen Teich geben.
Dass die Entscheidung kurz bevorsteht, zeigt die Anwesenheit von Lewandowskis Berater. Pini Zahavi, der Architekt vieler großer Deals, soll bereits in der katalanischen Hauptstadt eingetroffen sein. Nach ersten Sondierungsgesprächen mit der Vereinsführung soll in der kommenden Woche der entscheidende Austausch mit seinem Klienten stattfinden.
Lewandowski im Paket mit Alaba angeboten?
Besonders spannend: Zahavi kommt direkt aus Italien nach Barcelona. Berichten zufolge hat er dort nicht nur bei der AC Mailand, sondern auch bei Juventus Turin vorgefühlt. Pikant dabei: Zahavi soll den Italienern im Paket auch Real-Star David Alaba angeboten haben, dessen Arbeitspapier in Madrid ebenfalls ausläuft.
Ein entscheidender Faktor im Lewandowski-Puzzle bleibt Hansi Flick. Es wird erwartet, dass sich der Barca-Coach in der kommenden Woche, sobald die Meisterschaft rechnerisch fix ist, klar dazu äußert, welche sportliche Rolle er für den Stürmer in der nächsten Saison überhaupt noch sieht.
Lewandowski kam 2022 vom FC Bayern nach Barcelona. Seitdem gelangen ihm in 189 Pflichtspielen 119 Tore. 24 Treffer bereitete er vor.
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Robert Lewandowski: Leistungsdaten beim FC Barcelona
Pflichtspiele Tore Vorlagen Gelbe Karten Gelb-Rote Karten 189 119 24 14 1
Häufig gestellte Fragen
Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.
Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.
Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.
Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.
Der FC Barcelona hat insgesamt 108 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.
Der FC Barcelona hat 28 Mal die spanische La Liga gewinnen können.
Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.
Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.
Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.
Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.
Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.