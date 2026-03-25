Der Vertragspoker um Antonio Rüdiger nimmt offenbar Fahrt auf. Nachdem die Mundo Deportivo zuletzt berichtet hatte, dass Real Madrid dem Deutschen ein Angebot über eine Verlängerung gemacht hat, gibt es mittlerweile neue Gerüchte aus Italien, wonach Rüdiger gefragter sein könnte als zunächst angenommen.
Bei Real Madrid drohen ihm wohl heftige Einbußen: Sorgt Antonio Rüdiger für einen spektakulären Transfer?
Laut Tuttosport interessieren sich neben Real und Juventus Turin auch Manchester United und der FC Liverpool für die Dienste des Innenverteidigers, dessen Arbeitspapier im Sommer ausläuft. Zudem berichtete das Blatt, dass Juve den 33-Jährigen mit einem Zwei-Jahres-Kontrakt über insgesamt zehn bis zwölf Millionen Euro lockt.
Reals Offerte soll sich dagegen nur auf ein Jahr und fünf Millionen Euro belaufen. Ein wichtiger Faktor bei Rüdigers Entscheidung ist dabei auch die offene Trainerfrage bei den Königlichen. Interimscoach Alvaro Arbeloa könnte je nach abschneiden in der Champions League zur festen Lösung in der spanischen Hauptstadt werden. Unter dem 43-Jährigen gehört Rüdiger wieder zum Stammpersonal in der Innenverteidigung. Dessen geschasster Vorgänger Xabi Alonso hatte in dem Ruf gestanden, kein Rüdiger-Fan zu sein.
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Rüdiger folgt Reals Ruf 2022
Rüdiger spielt seit 2022 für die Madrilenen, für die er seither in 174 Pflichtspielen auf dem Platz stand. 2023 triumphierte der deutsche Nationalspieler in seiner ersten Saison mit Real zum zweiten Mal in seiner Karriere in der Königsklasse, nachdem er den Henkelpott zuvor bereits 2021 mit dem FC Chelsea den Henkelpott gewonnen hatte.
Sein Durchbruch war Rüdiger ab 2012 beim VfB Stuttgart gelungen, bevor er 2015 zunächst auf Leihbasis und ein Jahr später fest zur AS Rom in die Serie A wechselte. Die ewige Stadt verließ er ein schließlich nach zwei Jahren 2017 für 35 Millionen Euro in Richtung London zu Chelsea.
Antonio Rüdiger: seine Zahlen bei Real Madrid
- Spiele: 174
- Tore: 8
- Vorlagen: 4
- Gelbe Karten: 18
- Gelb-Rote Karten: 0
- Rote Karten: 1