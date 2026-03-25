Laut Tuttosport interessieren sich neben Real und Juventus Turin auch Manchester United und der FC Liverpool für die Dienste des Innenverteidigers, dessen Arbeitspapier im Sommer ausläuft. Zudem berichtete das Blatt, dass Juve den 33-Jährigen mit einem Zwei-Jahres-Kontrakt über insgesamt zehn bis zwölf Millionen Euro lockt.

Reals Offerte soll sich dagegen nur auf ein Jahr und fünf Millionen Euro belaufen. Ein wichtiger Faktor bei Rüdigers Entscheidung ist dabei auch die offene Trainerfrage bei den Königlichen. Interimscoach Alvaro Arbeloa könnte je nach abschneiden in der Champions League zur festen Lösung in der spanischen Hauptstadt werden. Unter dem 43-Jährigen gehört Rüdiger wieder zum Stammpersonal in der Innenverteidigung. Dessen geschasster Vorgänger Xabi Alonso hatte in dem Ruf gestanden, kein Rüdiger-Fan zu sein.