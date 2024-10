Real Madrid ist im Clasico an der Abseitsfalle des FC Barcelona verzweifelt. Zwei Treffer von Kylian Mbappé wurden zurückgenommen.

Mbappé traf in der 30. Minute zum vermeintlichen 1:0 und in der 65. zum vermeintlichen 1:2. Beide Treffer zählten wegen knappen Abseitsstellungen aber nicht. Auch Jude Bellinghams Großchance in Minute 15, die Barca-Keeper Iñaki Peña mit einem grandiosen Reflex entschärfte, wurde zurückgepfiffen.