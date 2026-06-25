Die Liste der Interessenten aus der Bundesliga an Matias Soule (23) von der AS Rom wird immer länger. Die Gazzetta dello Sport berichtet, auch der VfB Stuttgart habe ein Auge auf den offensiven Mittelfeldakteur geworfen.
Bald läuft die Klausel aus! VfB Stuttgart plant wohl Angriff auf den angeblichen Wunschspieler des BVB
Das Interesse der Schwaben soll demnach zügig konkret werden. Die VfB-Verantwortlichen planen angeblich, der Roma in den kommenden Tagen ein offizielles Angebot für Soule zu unterbreiten.
Eine Verpflichtung Soules stünde im Zusammenhang mit der Personalie Bilal El Khannouss (22). Der marokkanische WM-Teilnehmer hat eine gute erste Saison in Stuttgart hinter sich und betreibt aktuell bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko Eigenwerbung. Er soll einen Transfer in diesem Sommer anstreben, wurde zuletzt berichtet.
Stuttgart ist bereits der dritte Verein aus dem deutschen Oberhaus, der sich um Soule bemühen soll: Zunächst galt er als Wunschlösung des BVB auf der Suche nach einem Nachfolger für Julian Brandt in der Offensivzentrale. Mitte dieser Woche hieß es, auch Bayer Leverkusen hätte seinen Hut in den Ring geworfen.
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Matias Soule wechselte von Juventus zur Roma
Neben seinen spielerischen Vorzügen macht auch die Vertragskonstellation Soule interessant: In seinem bis 2029 gültigen Arbeitspapier ist eine Ausstiegsklausel verankert, die bei einer festgeschriebenen Ablöse zwischen 25 und 30 Millionen Euro greift. Allerdings kann diese Klausel nur noch bis Ende des Monats gezogen werden, anschließend müsste eine Übereinkunft mit der Roma getroffen werden.
Die Giallorossi stehen dabei durchaus unter Druck, denn sie müssen gemäß Tuttosport in diesem Sommer 50 Millionen Euro an Transfererlösen erzielen und Soule gehört zu ihren wertvollsten Spielern (Marktwert liegt laut transfermarkt.de bei 35 Millionen Euro).
Der Angreifer wechselte 2024 für knapp 29 Millionen Euro Ablöse vom Serie-A-Rivalen Juventus in die Ewige Stadt. Für die Roma war er seitdem in 81 Pflichtspielen an 25 Toren direkt beteiligt (zwölf Tore, 13 Vorlagen). Bis zum Januar absolvierte Soule eine herausragende Saison und verzeichnete zehn Scorerpunkte in den ersten 20 Saisonspielen. Ab Februar bremste ihn dann jedoch eine Leistenverletzung bis Anfang April aus.
Der argentinische Juniorennationalspieler ist in der Offensive vielseitig einsetzbar. Seine Stammposition ist die rechte Außenbahn, jedoch kann er auch als hängende Spitze oder im offensiven Mittelfeldzentrum aufgeboten werden.