Bald läuft die Klausel aus! VfB Stuttgart plant wohl Angriff auf den angeblichen Wunschspieler des BVB

Das Interesse der Schwaben soll demnach zügig konkret werden. Die VfB-Verantwortlichen planen angeblich, der Roma in den kommenden Tagen ein offizielles Angebot für Soule zu unterbreiten.

Eine Verpflichtung Soules stünde im Zusammenhang mit der Personalie Bilal El Khannouss (22). Der marokkanische WM-Teilnehmer hat eine gute erste Saison in Stuttgart hinter sich und betreibt aktuell bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko Eigenwerbung. Er soll einen Transfer in diesem Sommer anstreben, wurde zuletzt berichtet.

Stuttgart ist bereits der dritte Verein aus dem deutschen Oberhaus, der sich um Soule bemühen soll: Zunächst galt er als Wunschlösung des BVB auf der Suche nach einem Nachfolger für Julian Brandt in der Offensivzentrale. Mitte dieser Woche hieß es, auch Bayer Leverkusen hätte seinen Hut in den Ring geworfen.