Aus beim FC Bayern München besiegelt: Max Eberl verkündet nächsten Abgang im Sommer

Jackson war im vergangenen Sommer vom FC Chelsea per Leihe nach München gewechselt. Auch eine mögliche Kaufpflicht wird nun nicht greifen, da Jackson eine vertraglich vereinbarte Anzahl an Spielen nicht erreichen wird.

In 29 Partien kommt der 24-Jährige, der meist als Backup für Stürmerstar Harry Kane agierte, für die Bayern auf zehn Treffer. Bei Chelsea besitzt Jackson noch einen Vertrag bis 2033. Seine steigende Formkurve bringt jedoch durchaus Argumente für ein Umdenken mit sich.

Auch Leon Goretzka und Raphael Guerreiro werden den Münchnern den Rücken kehren, deren Verträge auslaufen.