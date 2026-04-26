Stürmer Nicolas Jackson wird den FC Bayern im Sommer wohl wieder verlassen. Das bestätigte Sportvorstand Max Eberl im ZDF-Sportstudio. Es laufe darauf hinaus, dass der Rekordmeister die Kaufoption für den Senegalesen nicht ziehen werde, verriet Eberl.
Aus beim FC Bayern München besiegelt: Max Eberl verkündet nächsten Abgang im Sommer
Jackson: Kaufoption wird nicht gezogen
Jackson war im vergangenen Sommer vom FC Chelsea per Leihe nach München gewechselt. Auch eine mögliche Kaufpflicht wird nun nicht greifen, da Jackson eine vertraglich vereinbarte Anzahl an Spielen nicht erreichen wird.
In 29 Partien kommt der 24-Jährige, der meist als Backup für Stürmerstar Harry Kane agierte, für die Bayern auf zehn Treffer. Bei Chelsea besitzt Jackson noch einen Vertrag bis 2033. Seine steigende Formkurve bringt jedoch durchaus Argumente für ein Umdenken mit sich.
Auch Leon Goretzka und Raphael Guerreiro werden den Münchnern den Rücken kehren, deren Verträge auslaufen.
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Eberl äußert sich erneut zu den Olise-Gerüchten
Definitiv über den Sommer hinaus bleiben wird hingegen Michael Olise, um den es zuletzt spektakuläre Gerüchte gegeben hatte. Das betonte Eberl abermals: "Für uns gibt es nicht eine Sekunde des Nachdenkens. Er ist ein Spieler, der sich beim FC Bayern zusammen mit der Mannschaft und dem Trainer herausragend entwickelt."
Der unter anderem von Real Madrid und den Topklubs aus der Premier League umgarnte Franzose besitzt noch einen Vertrag bis 2029. Eine Ausstiegsklausel gibt es nicht.