Dass Michael Olise und Luis Diaz für den FC Bayern München eine überragende Saison spielen, steht außer Frage. Die Zahlen belegen sogar, dass dem Duo in Europa niemand das Wasser reichen kann.
Auch die Zahlen belegen es! Michael Olise und Luis Diaz in Europa einsame Spitze
Olise und Diaz begeistern mit Ausbeute für FC Bayern
Durch die Offensiv-Gala gegen PSG im Halbfinal-Hinspiel der Champions League sind Olise und Diaz die aktuell einzigen Spieler in den Top-Ligen, die sowohl mindestens 20 Tore als auch 20 Assists erzielt haben.
Vorlagen lieferte Olise sogar schon 29, wenn herausgeholte Elfmeter in der Rechnung beachtet werden. Ansonsten stehen dennoch stolze 25 zu Buche. Diaz kommt auf 26 Tore und 21 Assists.
Im Ranking der besten Scorer der Welt reicht es für Olise mit 49 Torbeteiligungen jedoch nur zu Platz zwei, was aber wohl kaum ein Problem für ihn sein dürfte. An der Spitze rangiert nämlich Harry Kane mit 61 Torbeteiligungen, 54 davon versenkte er selbst im Netz.
Platz drei in den Topligen belegt derweil Kylian Mbappe von Real Madrid, der 41 Treffer erzielte und sechs vorbereitete. Dahinter kommt schon Diaz mit ebenfalls 47 Torbeteiligungen.
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Olise, Diaz und Kane erzielten schon 100 Tore in dieser Saison
Zusammen kommen Olise, Diaz und Kane auf genau 100 Tore. Durch die gegen PSG durchbrochene Schallmauer sind die Bayern das erste Team im 21. Jahrhundert, die außerhalb von Spaniens LaLiga ein derart torgefährliches Trio stellt. Zum Rekord von Lionel Messi, Luis Suarez und Neymar für den Barcelona fehlt jedoch noch einige Treffer. Das legendäre "MSN"-Gespann kam 2015/16 auf 131 Tore.
Olise, Diaz und Kane bleiben noch mindestens fünf Spiele, ihre Ausbeute nochmal zu verbessern. Mit dem Einzug ins Champions-League-Finale würde noch eines dazukommen. Das Rückspiel gegen PSG steigt am kommenden Mittwoch.
FC Bayern München: Statistiken von Harry Kane, Michael Olise und Luis Diaz
Statistik Harry Kane Michael Olise Luis Diaz Spiele 46 47 46 Tore 54 20 26 Assists 7 29 21
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.