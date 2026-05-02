Auch die Zahlen belegen es! Michael Olise und Luis Diaz in Europa einsame Spitze

Durch die Offensiv-Gala gegen PSG im Halbfinal-Hinspiel der Champions League sind Olise und Diaz die aktuell einzigen Spieler in den Top-Ligen, die sowohl mindestens 20 Tore als auch 20 Assists erzielt haben.

Vorlagen lieferte Olise sogar schon 29, wenn herausgeholte Elfmeter in der Rechnung beachtet werden. Ansonsten stehen dennoch stolze 25 zu Buche. Diaz kommt auf 26 Tore und 21 Assists.

Im Ranking der besten Scorer der Welt reicht es für Olise mit 49 Torbeteiligungen jedoch nur zu Platz zwei, was aber wohl kaum ein Problem für ihn sein dürfte. An der Spitze rangiert nämlich Harry Kane mit 61 Torbeteiligungen, 54 davon versenkte er selbst im Netz.

Platz drei in den Topligen belegt derweil Kylian Mbappe von Real Madrid, der 41 Treffer erzielte und sechs vorbereitete. Dahinter kommt schon Diaz mit ebenfalls 47 Torbeteiligungen.