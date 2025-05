In den vergangenen Jahren verkaufte Ajax Amsterdam zahlreiche Talente - und machte damit richtig viel Kohle.

Das Geschäftsmodell von Ajax Amsterdam in den vergangenen Jahren war wohl eines der profitabelsten weltweit. Jahr für Jahr ließ der niederländische Spitzenklub seine besten Spieler ziehen und nahm hunderte Millionen Euro ein. Gleichzeitig schaffte es Ajax, trotz aller Abgänge, konkurrenzfähig zu bleiben.

Die Grundlage für diesen Erfolg stellt die Jugendakademie der Niederländer dar, die zu den besten weltweit gehört. Sie produziert Starspieler am laufenden Band, besonders in den vergangenen zehn Jahren. Anders ist es nicht zu erklären, dass Ajax trotz namhafter Abgänge in nahezu jedem Transfersommer eine konkurrenzfähige Mannschaft stellen kann.

Neben der herausragenden Jugendarbeit hat der Spitzenklub der Eredivisie ein Talent dafür, Spieler günstig einzukaufen und mit massig Profit wieder abzugeben.

Zu den namhaften Superstars, die Ajax in den vergangenen Jahren verließen, zählen Mathijs de Light, Frenkie de Jong, Hakim Ziyech, Donny van de Beek oder der erst kürzlich zu Manchester United gewechselte Antony.

Der Brasilianer ging für die Summe von 95 Millionen Euro zum englischen Rekordmeister. Damit steigerten sich die Transfereinnahmen von Ajax Amsterdam auf knapp 600 Millionen Euro seit der Saison 2019/20.

Die nachfolgende Liste zeigt, welche Superstars dem niederländischen Traditionsklub in den letzten Jahren jeweils am meisten Kohle eingebracht haben.

Saison Teuerster Verkauf Ablösesumme Einnahmen insgesamt 2022/23 Antony 95 Millionen Euro 216,22 Millionen Euro 2021/22 David Neres 12 Millionen Euro 46 Millionen Euro 2020/21 Hakim Ziyech 40 Millionen Euro 109,5 Millionen Euro 2019/20 Frenkie de Jong 86 Millionen Euro 218,2 Millionen Euro 2018/19 Justin Kluivert 17, Millionen Euro 17,6 Millionen Euro 2017/18 Davinson Sanchez 42 Millionen Euro 83,2 Millionen Euro 2016/17 Arkadiusz Milik 32 Millionen Euro 80,5 Millionen Euro 2015/16 Kolbeinn Sigthorsson 3 Millionen Euro 6 Millionen Euro 2014/15 Daley Blind 17,5 Millionen Euro 30 Millionen Euro 2013/14 Christian Eriksen 14,2 Millionen Euro 24,6 Millionen Euro 2012/13 Jan Vertonghen 12,5 Millionen Euro 32,8 Millionen Euro 2011/12 Maarten Stekelenburg 7,3 Millionen Euro 13,6 Millionen Euro 2010/11 Luis Suarez 26,5 Millionen Euro 29,2 Millionen Euro 2009/10 Thomas Vermaelen 12 Millionen Euro 13,1 Millionen Euro 2008/09 Klaas-Jan Huntelaar 27 Millionen Euro 37,9 Millionen Euro 2007/08 Wesley Sneijder 27 Millionen Euro 52,3 Millionen Euro 2006/07 Markus Rosenberg 3 Millionen Euro 7,6 Millionen Euro 2005/06 Rafael van der Vaart 5,1 Millionen Euro 14,5 Millionen Euro 2004/05 Zlatan Ibrahimovic 16 Millionen Euro 20,3 Millionen Euro 2003/04 Christian Chivu 18 Millionen Euro 30,6 Millionen Euro 2002/03 Nikolaos Machlas 400.000 Euro 400.000 Euro 2001/02 Shota Arveladze 4,50 Millionen Euro 4,5 Millionen Euro 2000/01 Jesper Gronkjaer 11,85 Millionen Euro 19 Millionen Euro TOTAL 1,107 Milliarden Euro

*Alle Zahlen von Transfermarkt, sofern nicht anders verfügbar.

