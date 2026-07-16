Nächste Wasserstandsmeldung bei Michael Olise und dessen angeblichem Wunsch, den FC Bayern München in diesem Sommer Richtung Real Madrid verlassen zu wollen.
Ansage von Michael Olises Berater enthüllt: "Macht Euch keine Sorgen, wir bleiben"
Sky berichtet, dass der französische Nationalspieler aktuell keinen Abschied vom Rekordmeister der Bundesliga plane.
Dies sei so auch von Olises Berater an die Verantwortlichen der Roten kommuniziert worden. Wörtlich heißt es, der Agent habe gesagt: "Macht Euch keine Sorgen, wir bleiben." Entsprechend sei auch weder vom Spieler noch von seinem Berater ein Wechselwunsch bei den Bayern mit der Intention, zu Real zu wechseln, hinterlegt worden.
Dies widerspricht einem Bericht des französischen Portals Footmercato, das am Mittwoch geschrieben hatte, Olise habe sich für einen Abschied von der Isar zur neuen Spielzeit entschieden und sein Wunschziel sei eben Madrid.
- Getty Images
Wechsel zu Real Madrid? Michael Olise gilt als Wunschspieler von Florentino Perez
Der 24-Jährige steht beim FC Bayern noch bis 2029 unter Vertrag. Klares Ziel der FCB-Bosse sei es laut Sky weiterhin, den Kontrakt vorzeitig zu verlängern. Olises Gehalt soll dabei deutlich angehoben werden und er zu einem der Top-3-Verdiener an der Seite von Jamal Musiala und Harry Kane aufsteigen.
Hinter Olise liegt eine herausragende Saison in München. Er lieferte 53 Scorerpunkte in 52 Spielen und war einer der stärksten Spieler Europas. Das weckt Begehrlichkeiten und vor allem Gerüchte um ein Interesse Reals wabern seit Wochen durch die Medien. Dort gilt er als absoluter Wunschtransfer von Präsident Florentino Perez, obwohl die Blancos selbst öffentlich ein Interesse am Franzosen dementierten: "Als Reaktion auf Berichte in verschiedenen Medien über ein angebliches Interesse unseres Vereins an Bayern Münchens Spieler Michael Olise möchte der Real Madrid CF klarstellen, dass er weder direkt noch indirekt Kontakt zu dem genannten Spieler, seinen Vertretern oder jemandem aus seinem Umfeld hatte."
Olise selbst hat sich zu den Spekulationen um seine Zukunft nicht geäußert. Aktuell weilt er noch mit der französischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft. Das große Ziel vom Gewinn des Titels können Olise und seine Mitspieler allerdings nicht mehr erreichen: Durch die Niederlage im Halbfinale gegen Spanien (0:2) wurde der Einzug ins Endspiel verpasst. Stattdessen muss die Equipe tricolore noch am Samstagabend im Spiel um Platz drei gegen England ran.
Die Rekordtransfers von Real Madrid
Spieler Position Verpflichtet von Jahr Ablöse Jude Bellingham Mittelfeld Borussia Dortmund 2023 127 Millionen Euro Eden Hazard Mittelfeld FC Chelsea 2019 120,8 Millionen Euro Gareth Bale Angriff Tottenham Hotspur 2013 101 Millionen Euro Cristiano Ronaldo Angriff Manchester United 2009 94 Millionen Euro Aurelien Tchouameni Mittelfeld AS Monaco 2022 80 Millionen Euro Zinedine Zidane Mittelfeld Juventus 2001 77,5 Millionen Euro James Rodriguez Mittelfeld AS Monaco 2014 75 Millionen Euro Kaka Mittelfeld AC Mailand 2009 67 Millionen Euro Luka Jovic Angriff Eintracht Frankfurt 2019 63 Millionen Euro Dean Huijsen Abwehr AFC Bournemouth 2024 62,5 Millionen Euro
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