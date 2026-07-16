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Michael OliseGetty Images
Falko Blöding

Ansage von Michael Olises Berater enthüllt: "Macht Euch keine Sorgen, wir bleiben"

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M. Olise

Michael Olises Zukunft bleibt ein großes Thema. Die Fans des FC Bayern müssen sich aktuell aber wohl keine Sorgen um einen Verbleib des Franzosen machen.

Nächste Wasserstandsmeldung bei Michael Olise und dessen angeblichem Wunsch, den FC Bayern München in diesem Sommer Richtung Real Madrid verlassen zu wollen.

  • Sky berichtet, dass der französische Nationalspieler aktuell keinen Abschied vom Rekordmeister der Bundesliga plane.

    Dies sei so auch von Olises Berater an die Verantwortlichen der Roten kommuniziert worden. Wörtlich heißt es, der Agent habe gesagt: "Macht Euch keine Sorgen, wir bleiben." Entsprechend sei auch weder vom Spieler noch von seinem Berater ein Wechselwunsch bei den Bayern mit der Intention, zu Real zu wechseln, hinterlegt worden.

    Dies widerspricht einem Bericht des französischen Portals Footmercato, das am Mittwoch geschrieben hatte, Olise habe sich für einen Abschied von der Isar zur neuen Spielzeit entschieden und sein Wunschziel sei eben Madrid.

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  • Michael OliseGetty Images

    Wechsel zu Real Madrid? Michael Olise gilt als Wunschspieler von Florentino Perez

    Der 24-Jährige steht beim FC Bayern noch bis 2029 unter Vertrag. Klares Ziel der FCB-Bosse sei es laut Sky weiterhin, den Kontrakt vorzeitig zu verlängern. Olises Gehalt soll dabei deutlich angehoben werden und er zu einem der Top-3-Verdiener an der Seite von Jamal Musiala und Harry Kane aufsteigen.

    Hinter Olise liegt eine herausragende Saison in München. Er lieferte 53 Scorerpunkte in 52 Spielen und war einer der stärksten Spieler Europas. Das weckt Begehrlichkeiten und vor allem Gerüchte um ein Interesse Reals wabern seit Wochen durch die Medien. Dort gilt er als absoluter Wunschtransfer von Präsident Florentino Perez, obwohl die Blancos selbst öffentlich ein Interesse am Franzosen dementierten: "Als Reaktion auf Berichte in verschiedenen Medien über ein angebliches Interesse unseres Vereins an Bayern Münchens Spieler Michael Olise möchte der Real Madrid CF klarstellen, dass er weder direkt noch indirekt Kontakt zu dem genannten Spieler, seinen Vertretern oder jemandem aus seinem Umfeld hatte."

    Olise selbst hat sich zu den Spekulationen um seine Zukunft nicht geäußert. Aktuell weilt er noch mit der französischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft. Das große Ziel vom Gewinn des Titels können Olise und seine Mitspieler allerdings nicht mehr erreichen: Durch die Niederlage im Halbfinale gegen Spanien (0:2) wurde der Einzug ins Endspiel verpasst. Stattdessen muss die Equipe tricolore noch am Samstagabend im Spiel um Platz drei gegen England ran.

  • Die Rekordtransfers von Real Madrid

    SpielerPositionVerpflichtet vonJahrAblöse
    Jude BellinghamMittelfeldBorussia Dortmund2023127 Millionen Euro
    Eden HazardMittelfeldFC Chelsea2019120,8 Millionen Euro
    Gareth BaleAngriffTottenham Hotspur2013101 Millionen Euro
    Cristiano RonaldoAngriffManchester United200994 Millionen Euro
    Aurelien TchouameniMittelfeldAS Monaco202280 Millionen Euro
    Zinedine ZidaneMittelfeldJuventus200177,5 Millionen Euro
    James RodriguezMittelfeldAS Monaco201475 Millionen Euro
    KakaMittelfeldAC Mailand200967 Millionen Euro
    Luka JovicAngriffEintracht Frankfurt201963 Millionen Euro
    Dean HuijsenAbwehrAFC Bournemouth202462,5 Millionen Euro

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