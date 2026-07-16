Der 24-Jährige steht beim FC Bayern noch bis 2029 unter Vertrag. Klares Ziel der FCB-Bosse sei es laut Sky weiterhin, den Kontrakt vorzeitig zu verlängern. Olises Gehalt soll dabei deutlich angehoben werden und er zu einem der Top-3-Verdiener an der Seite von Jamal Musiala und Harry Kane aufsteigen.

Hinter Olise liegt eine herausragende Saison in München. Er lieferte 53 Scorerpunkte in 52 Spielen und war einer der stärksten Spieler Europas. Das weckt Begehrlichkeiten und vor allem Gerüchte um ein Interesse Reals wabern seit Wochen durch die Medien. Dort gilt er als absoluter Wunschtransfer von Präsident Florentino Perez, obwohl die Blancos selbst öffentlich ein Interesse am Franzosen dementierten: "Als Reaktion auf Berichte in verschiedenen Medien über ein angebliches Interesse unseres Vereins an Bayern Münchens Spieler Michael Olise möchte der Real Madrid CF klarstellen, dass er weder direkt noch indirekt Kontakt zu dem genannten Spieler, seinen Vertretern oder jemandem aus seinem Umfeld hatte."

Olise selbst hat sich zu den Spekulationen um seine Zukunft nicht geäußert. Aktuell weilt er noch mit der französischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft. Das große Ziel vom Gewinn des Titels können Olise und seine Mitspieler allerdings nicht mehr erreichen: Durch die Niederlage im Halbfinale gegen Spanien (0:2) wurde der Einzug ins Endspiel verpasst. Stattdessen muss die Equipe tricolore noch am Samstagabend im Spiel um Platz drei gegen England ran.