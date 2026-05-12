Trainer Hansi Flick wird auch künftig den FC Barcelona betreuen. Das bestätigte der ehemalige Bundestrainer am Dienstag. "Ich bin dem Verein sehr dankbar, dass ich bis 2028 trainieren darf", sagte der 61-Jährige, der am Wochenende seine zweite spanische Meisterschaft in seinem zweiten Jahr als Coach der Katalanen eingefahren hatte.
"Am richtigen Ort": Hansi Flick verlängert Vertrag vorzeitig beim FC Barcelona
Flick träumt von der Champions League mit Barca
Seinen Wunsch, weiter für die Katalanen verantwortlich sein zu dürfen, hatte Flick bereits zuvor bekräftigt, nun folgte die Bestätigung der gemeinsamen Zusammenarbeit für die kommenden zwei Jahre. Ihm sei in den letzten Tagen klar geworden, "dass ich hier am richtigen Ort bin", führte der frühere Triple-Sieger mit dem FC Bayern aus, "jetzt geht es darum, weiter zu gewinnen und erneut zu versuchen, die Champions League zu gewinnen."
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Flick: Schicksalsschlag kurz vor dem Clasico
Flick hatte Barca 2024 übernommen, neben zwei Meistertiteln feierte er mit dem Verein im vergangenen Jahr auch den Pokalsieg. In der Champions League scheiterte Barcelona in der laufenden Runde im Viertelfinale an Atletico Madrid. Sein vorheriger Vertrag lief noch bis 2027.
Flick hatte am Wochenende einen schweren persönlichen Schicksalsschlag verkraften müssen: Kurz vor dem Meisterschaftsspiel gegen Erzrivale Real Madrid am Sonntag, wo mit einem 2:0-Sieg der Titel perfekt gemacht wurde, verstarb der Vater des gebürtigen Heidelbergers.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Barcelona wurde am 29. November 1899 gegründet.
Der FC Barcelona gehört seinen Mitgliedern. Der Klub ist ein eingetragener Verein und wird von den sogenannten "Socios" getragen. Der aktuelle Präsident ist Joan Laporta.
Das Stadion des FC Barcelona wird "Camp Nou" genannt.
Aktuell passen rund 45.000 Zuschauer ins "Camp Nou". Nach abgeschlossenen Renovierungsarbeiten wird es voraussichtlich rund 105.000 Zuschauer fassen können.
Der FC Barcelona hat insgesamt 108 Titel gewonnen. Darunter befinden sich vier Champions-League-Titel sowie ein Sieg im Europapokal der Landesmeister. Auf internationaler Ebene kommen außerdem fünf UEFA-Supercups, vier Europapokalsiege der Pokalsieger und drei Titel bei der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft hinzu.
Der FC Barcelona hat 28 Mal die spanische La Liga gewinnen können.
Lionel Messi ist mit 778 Pflichtspielen der Rekordspieler des FC Barcelona.
Der beste Torschütze in der Geschichte ist Lionel Messi mit 672 Pflichtspieltoren.
Berühmte Stars des FC Barcelona waren unter anderem: Lionel Messi, Johan Cruyff, Xavi, Andres Iniesta, Ronaldinho, Samuel Eto'o, Rivaldo, Romario, Neymar, Diego Maradona, Zlatan Ibrahimovic, Carles Puyol, Gerard Pique, Ronald Koeman.
Der FC Barcelona hatte im Laufe seiner Geschichte einige legendäre Trainer, wie z.B.: Johan Cruyff, Frank Rijkaard, Luis Enrique oder Pep Guardiola.
Der bekannteste Spitzname des FC Barcelona lautet "Barca". Außerdem wird der Klub oft - in Anlehnung an die blau-roten Vereinsfarben - "Blaugrana" genannt.