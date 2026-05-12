"Am richtigen Ort": Hansi Flick verlängert Vertrag vorzeitig beim FC Barcelona

Flick hatte Barca 2024 übernommen, neben zwei Meistertiteln feierte er mit dem Verein im vergangenen Jahr auch den Pokalsieg. In der Champions League scheiterte Barcelona in der laufenden Runde im Viertelfinale an Atletico Madrid. Sein vorheriger Vertrag lief noch bis 2027.

Flick hatte am Wochenende einen schweren persönlichen Schicksalsschlag verkraften müssen: Kurz vor dem Meisterschaftsspiel gegen Erzrivale Real Madrid am Sonntag, wo mit einem 2:0-Sieg der Titel perfekt gemacht wurde, verstarb der Vater des gebürtigen Heidelbergers.