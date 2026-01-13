Alvaro Arbeloa sprach vor seiner Beförderung bei Real Madrid mit Vorgänger Xabi Alonso: "Ihr alle hier wisst, wie eng unsere Freundschaft ist"

Die öffentlichen Diskussionen um eine "schwierige" Kabine lassen den Spanier kalt. "Das ist nichts, was mich sonderlich beunruhigt", so Arbeloa: "Wir haben einen Kader mit großartigen Spielern, die alle sehr nette Jungs sind. Niemand ist mehr daran interessiert, Titel zu gewinnen, als die Spieler selbst." Er könne sich entsprechend bei Real auch ein dauerhaftes Engagement vorstellen. "Ich bin seit 20 Jahren hier und werde bleiben, solange Madrid mich will. Hier bin ich zu Hause, so empfinde ich es."

Vorgänger Alonso war am Montag nach nur einem guten halben Jahr im Amt schon wieder entlassen worden. Arbeloa wird im Achtelfinale der Copa del Rey beim Zweitligisten Albacete Balompie am Mittwoch (21 Uhr) erstmals auf der Bank sitzen. "Alle fangen bei Null an, es ist ein Neuanfang", kündigte er an: "Alle Spieler sind hochmotiviert, sie haben mir diese Begeisterung gezeigt."