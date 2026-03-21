Der ehemalige Trainer des BVB, Edin Terzic, könnte zeitnah seine Rückkehr an die Seitenlinie feiern. Wie die spanische Zeitung AS schreibt, ist der 43-Jährige einer der Favoriten auf die Nachfolge von Ernesto Valverde bei Athletic Bilbao.
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Als Nachfolger von einem ehemaligen Barca-Trainer? Edin Terzic winkt offenbar spannende Comeback-Option nach BVB-Abschied
Valverde verlässt Bilbao aus freien Stücken
Das Trainer-Urgestein, das zwischen 2017 und 2020 beim FC Barcelona an der Seitenlinie stand, hatte am Freitag in einem Statement mitgeteilt, seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei den Basken nicht verlängern zu wollen: "Ich habe diese Entscheidung schon länger erwogen und sie mit dem Verein besprochen. Es stehen noch zehn Spiele aus, in denen wir viel gewinnen können", so Valverde.
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Terzic seit seinem BVB-Aus ohne Job
Terzic ist seit seiner Trennung vom BVB im Sommer 2024 ohne Trainerjob. Die Schwarzgelben hatte er zwischen 2020 und 2021 sowie 2022 und 2024 zweimal betreut und 2021 zum Sieg im DFB-Pokal geführt. Außerdem zog er mit der Borussia 2023/24 ins Finale der Champions League ein, wo man knapp Real Madrid unterlag.Terzic soll bereits mehrere Angebote von europäischen Vereinen abgelehnt haben, darunter auch eines der AS Monaco. Sein Ziel sei die Premier League. Die englische Liga kennt Terzic bereits gut. Von 2015 bis 2017 war er Co-Trainer von Slaven Bilic (57) bei West Ham United.
Edin Terzic: Statistiken als Trainer des BVB
- Spiele: 128
- Siege: 75
- Remis: 24
- Niederlagen: 29
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