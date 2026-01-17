Die Gerüchte um ein Interesse des spanischen Rekordmeisters Real Madrid an Jürgen Klopp erhalten neue Nahrung.
Als Jürgen Klopp auf Real Madrid angesprochen wird, bricht er in schallendes Gelächter aus
"Real Madrid will ihn zu 100 Prozent", behauptete der renommierte spanische Journalist Guillem Balague im Podcast 'Euro Leagues' bei der BBC. Der Biograph Pep Guardiolas nahm zudem Bezug auf frühere, vergebliche Werben der Blancos und stellte klar, dass Reals Präsident Florentino Perez keiner sei, "der ein 'Nein' als Antwort akzeptiert". Die Idee, dass Klopp Real übernehmen könnte, sei beim aktuellen LaLiga-Zweiten "sehr präsent".
Der spanische Rekordmeister entschied sich Anfang vergangener Woche im Anschluss an die Niederlage gegen Erzrivale FC Barcelona in der Supercopa (2:3) zur Trennung vom bisherigen Cheftrainer Xabi Alonso. Castilla-Trainer Alvaro Arbeloa wurde befördert und soll Real erstmal bis zum Saisonende betreuen.
Klopp-Gerüchte gab es bei Real schon im Dezember
Mehrere Medien berichteten bereits, dass Klopp anschließend ein heißer Kandidat bei den Blancos sei. Foot Mercato schrieb, Red Bulls Global Head of Soccer sei ebenso in der Verlosung wie der kürzlich bei Chelsea entlassene Enzo Maresca. Gemäß Sky könnte Klopp im Sommer in den Fokus der Königlichen rücken, sollte sich Interimslösung Arbeloa bis dahin nicht für ein langfristiges Engagement empfehlen.
Dem Bericht zufolge würde der 58 Jahre alte Klopp sich ernsthaft Gedanken über eine Rückkehr auf die Trainerbank machen, sollte Real ernsthaftes Interesse an einer Zusammenarbeit bekunden. Schon vor Alonsos Anstellung und während dessen Amtszeit hatte es entsprechende Gerüchte gegeben. So auch schon im Dezember, als der Spanier dem Vernehmen nach erstmals auf der Kippe gestanden haben soll.
Das schwelende Thema Klopp und Real war auch am Donnerstagabend in Berlin ein Thema. Dort stieg das erste NBA-Spiel auf deutschem Boden zwischen Orlando Magic und Memphis Grizzlies. Klopp war im Publikum und gab ESPN ein Interview. Die Reporterin verpackte es gut, als sie sagte: "Wissen Sie, bei Real Madrid liebt man den Basketball auch sehr."
Klopp brach daraufhin in Gelächter aus und sagte: "Ja, das ist klasse. Vielleicht haben einige von ihnen das Spiele heute Abend geschaut." Mehr sagte er dazu nicht.
Jürgen Klopp fühlt sich bei Red Bull "am richtigen Ort"
Zuvor hatte er sich bereits zu Reals Alonso-Trennung geäußert und einem möglichen Wechsel nach Madrid eine Absage erteilt. Bei Servus TV betonte er, dass er sich in seiner Rolle bei Red Bull sehr wohl fühle: "Ich wollte diesen ganz straffen Terminkalender, den ich über 25 Jahre gelebt habe, so nicht mehr machen. Der Trainermarkt wird durchgemischt und es ist nicht schlimm, das Ganze mal aus der Beobachterrolle mitzubekommen und nicht darüber nachzudenken, was das für einen selber bedeuten könnte, weil man da, wo man ist, am richtigen Ort ist."
Außerdem ist Klopp ein Freund von langfristigen Aufenthalten. "Ich bin sieben Jahre in Mainz geblieben, obwohl ich jedes Jahr wechseln hätte können, bin sieben Jahre in Dortmund geblieben, obwohl ich relativ häufig woanders hingehen hätte können und ich hätte in Liverpool, wo ich nicht so viele Anfragen hatte, schon früher aufhören können. Also ich mag lange Beziehungen und die bei Red Bull hat gerade erst angefangen", erklärte er.
Klopp steht noch bis Ende 2029 beim österreichischen Brausehersteller unter Vertrag und hat keine Ausstiegsklausel.
