Als Jürgen Klopp auf Real Madrid angesprochen wird, bricht er in schallendes Gelächter aus

Zuvor hatte er sich bereits zu Reals Alonso-Trennung geäußert und einem möglichen Wechsel nach Madrid eine Absage erteilt. Bei Servus TV betonte er, dass er sich in seiner Rolle bei Red Bull sehr wohl fühle: "Ich wollte diesen ganz straffen Terminkalender, den ich über 25 Jahre gelebt habe, so nicht mehr machen. Der Trainermarkt wird durchgemischt und es ist nicht schlimm, das Ganze mal aus der Beobachterrolle mitzubekommen und nicht darüber nachzudenken, was das für einen selber bedeuten könnte, weil man da, wo man ist, am richtigen Ort ist."

Außerdem ist Klopp ein Freund von langfristigen Aufenthalten. "Ich bin sieben Jahre in Mainz geblieben, obwohl ich jedes Jahr wechseln hätte können, bin sieben Jahre in Dortmund geblieben, obwohl ich relativ häufig woanders hingehen hätte können und ich hätte in Liverpool, wo ich nicht so viele Anfragen hatte, schon früher aufhören können. Also ich mag lange Beziehungen und die bei Red Bull hat gerade erst angefangen", erklärte er.

Klopp steht noch bis Ende 2029 beim österreichischen Brausehersteller unter Vertrag und hat keine Ausstiegsklausel.