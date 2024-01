8,5 Millionen Euro pro Scorerpunkt! Antony wird zur Lachnummer - und leidet unter Manchester Uniteds Dummheit

Trainer Erik ten Hag sah in ihm "eine Bedrohung für die Premier League", stattdessen verkommt 95-Millionen-Euro-Mann Antony zur Lachnummer.

Es begann mit kurzen Videosequenzen, die die Realität abbildeten. Sie zeigen Anthony, wie er in Eins-gegen-eins-Duellen scheitert, teilweise auf kuriose Art und Weise. Mit der Zeit wurden es immer mehr. Die einschlägigen Internetportale, auf denen solche sogenannten Memes verbreitet werden, sind mittlerweile voll davon.

Zuletzt kamen Postings hinzu, die den Flügelspieler von Manchester United zur Internet-Lachnummer verkommen lassen. Da wird beispielsweise eine Flugroute von Manchester nach Dublin nachgezeichnet, auf der das Flugzeug kurz vor dem Ziel eine Dauerschleife dreht. Überschrieben ist der - in diesem Fall - Tweet mit: "Wenn Antony ein Pilot wäre."Auch eine Variante mit Antony als Auto kursierte.

Seinen Ursprung hat dieser Witz im Oktober 2022, als die Red Devils in der Europa League vor heimischem Publikum gegen Sheriff Tiraspol antraten. Antony erhielt in der 37. Minute den Ball auf der rechten Seite, dann drehte er im Stand mit Kugel am Fuß zwei Pirouetten, ehe er einen zu steilen Steilpass spielte.

Das Publikum in Old Trafford johlte. Antony hat diese Drehungen seit Kindesbeinen im Repertoire, als er aufgewachsen in einer Favela in São Paulo mit dem Futsal begann. Sein Aufstieg ins höchste europäische Regal ist zweifelsohne bewundernswert und das war zu jener Zeit auch die Startphase bei United, wohin er im Sommer für unglaubliche 95 Millionen Euro Ablöse von Ajax Amsterdam gewechselt war.