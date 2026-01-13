23 Torbeteiligungen in anderthalb Jahren! RB Leipzig verpflichtet "hochtalentierten" Spieler

Sani wechselte im Sommer 2024 aus seiner nigerianischen Heimat nach Trencin. In 59 Pflichtspielen auf Klubebene erzielte der Rechtsfuß insgesamt 16 Tore und bereitete sieben weitere Treffer vor.

International machte er im September und Oktober 2025 bei der U20-Weltmeisterschaft mit Nigeria auf sich aufmerksam.