Zurich x Arsenal: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Liga Europa

Na rodada de estreia da Europa League 22/23, equipes entram em campo nesta quinta-feira (8), às 13h45 (de Brasília); veja como acompanhar na internet

O Arsenal visita o Zurich no início da tarde desta qmuinta-feira (8), às 13h45 (de Brasília), no Estádio Letzigrund, na Suíça, pela primeira rodada do Grupo A da Liga Europa. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo no Star+, pela plataforma de streaming.

Após terminar em quinto na Premier League 21/22, o Arsenal conquistou a classificação direta para a Europa League, enquanto o Zurich, campeão suíço, foi eliminado pelo Qarabag do Azerbaijão, no playoff da Champions League 22/23 (5 a 4 no placar agregado). Já no playoff da Liga Europa, eliminou Linfield e Hearts. As equipes dividem o Grupo A ao lado de PSV e Bodo/Glimt.

Vindo de duas derrotas consecutivas no Campeonato Suíço (para o Basileia e Lugano), o Zurich busca reencontrar o caminho da vitória. Para o confronto, o técnico Franco Foda optará pela manutenção de Aiyegun Tosin, que marcou o seu primeiro gol na temporada durante a derrota para o Lugano por 2 a 1 na última rodada do campeonato nacional.

Do outro lado, o Arsenal, que conheceu a sua primeira derrota na Premier League (perdeu para o Manchester United por 3 a 1 na última rodada), volta as atenções para a estreia na Europa League.

O técnico Arteta segue sem contar com Reiss Nelson, Thomas Partey e Mohamed Elneny, machucados, mas Marquinhos pode estrear com a camisa do clube após ser relacionado para o confronto.

Gabriel Jesus, que marcou três gols nos primeiros seis jogos disputados na Premier League, pode aparecer no banco de reservas para a entrada de Nketiah no ataque.

Getty Images

Escalações:

Escalação do provável ZURICH: Brecher; Kryeziu, Omeragic, Aliti; Boranijasevic, Dzemaili, Selnaes, Conde, Guerrero; Tosin, Rohner.

Escalação do provável ARSENAL: Turner; Tomiyasu, Holding, Gabriel Magalhães, Tierney; Odegaard, Lokonga, Fábio Vieira; Saka, Nketiah e Marquinhos.

Desfalques

ZURICH

sem desfalques confirmados.

ARSENAL

Reiss Nelson, Thomas Partey e Mohamed Elneny; departamento médico

Quando é?

• Quando: quinta-feira: 8 de setembro de 2022

• Horário: 13h45 (de Brasília)

• Local: Estádio Letzigrund – Zurique, SUI

• Arbitragem: Mohammed Al-Hakim (árbitro), Fredrik Klyver e Max Robin Wilde (assistentes), Bojan Pandžić (quarto árbitro) e Rob Dieperink (AVAR)