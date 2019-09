Zidane volta a pedir calma com Vinícius no Real Madrid, e elogia estreia de Hazard

Os merengues bateram o Levante por 3 a 2, em jogo válido pela quarta rodada de La Liga

O fez, na vitória por 3 a 2 sobre o Levante, neste sábado (14), pela quarta rodada de , a sua melhor exibição da temporada até aqui. Mas ainda assim, levou sustos. O primeiro tempo beirou a perfeição, por causa do volume de jogo e os três gols anotados: os dois primeiros por Benzema, que desde a temporada passada vive um grande momento no Santiago Bernabéu; Casemiro completou aos 40 minutos, aproveitando o que foi a primeira assistência de Vinícius Júnior sob o comando de Zidane.

No segundo tempo, os levantinos melhoraram e fizeram os Blancos passarem sufoco, diminuindo para 3 a 2 e quase empatando no final. Após o jogo, Zinedine Zidane reconheceu o segundo tempo ruim, mas preferiu ficar com as coisas boas desta partida – cujo resultado levou o Real ao segundo lugar, com oito pontos enquanto os outros adversários ainda não entram em campo. O treinador também teceu elogios à estreia de Hazard, que entrou no decorrer da partida, e voltou a pedir paciência em relação a Vinícius.

Sobre o jogo: “Fizemos gols, jogamos e nos dedicamos. Precisamos manter isso durante os 90 minutos (...) Eu fico com o primeiro tempo (...) Sabemos que ainda podemos melhorar muito, desde a serenidade até a tranquilidade. Devemos jogar melhor e em mais tempo de uma partida”, disse.

Elogios à fase de Benzema: “O que eu posso falar sobre Benzema, é que ele siga assim. Estamos muito contentes de vermos o Benzema assim. Nós vimos a ovação do público para o Karim”.

Estreia de Hazard: “Quando ele tem a bola, tem muita verticalidade, mas o que lhe falta hoje é treinar mais. Só fez quatro treinamentos com a equipe”.

Avaliação sobre Vinícius Júnior: “O importante é criar chances. É verdade que tivemos muitas chances, mas tudo é trabalho, trabalho e trabalho. Ele é muito jovem”.

No ataque, Hazard faz a diferença, diz Courtois

O discurso do goleiro Thibaut Courtois, que teve grande importância para manter a vitória, foi semelhante ao de Zidane.

“Se tivéssemos seguido a linha do primeiro tempo, com todo o respeito, era para ter ganhado por 5 a 0 ou 6 a 0. Neste ano, nós estamos jogando melhor nos primeiros 45 minutos, mas o futebol é assim. O mudou o seu sistema e às vezes faltou um pouco de precisão em nosso passe”, avaliou.

Mas como, belga que é, os elogios à qualidade do compatriota Eden Hazard foram um pouco mais animadas: “Ele tem muita tranquilidade com a bola, é uma coisa dele. Eu fiquei um pouco preocupado com ele, porque em duas vezes ele perdeu a bola, mas no ataque ele é um diferencial. Vinícius também fez um grande jogo, e agora é ver se chega o gol”.

O Real Madrid volta a campo na próxima quarta-feira (18), quando viaja para a para enfrentar o na estreia da .