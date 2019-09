Benzema e Casemiro comandam Real Madrid em vitória no Espanhol; veja os gols

Madrilenhos abriram 3 a 0 já no primeiro tempo, e viram o Levante apertar o placar na segunda etapa; Hazard e Militão estreiam

O venceu por 3 a 2 só a partida contra o , válida pela quarta rodada de LaLiga. Benzema marcou os dois primeiros gols da equipe e vai se estabelecendo como um dos artilheiros do campeonato. Além do francês, Casemiro também marcou a favor dos merengues.

No primeiro gol, aos 25 minutos, Lucas Vázquez cruzou na cabeça de Benzema, que tocou para o gol sem chances para o goleiro Aitor Fernández.

26 GOAL Real Madrid 1 - 0 Levante pic.twitter.com/Mgoelm1ClG — yariga football (@YarigaF) September 14, 2019

Seis minutos depois, Benzema ampliou o placar para o Real Madrid, após bom passe de James Rodriguez, que deixou o francês na cara do gol.

32 GOAL Real Madrid 2 - 0 Levante pic.twitter.com/FsQQdC293g — yariga football (@YarigaF) September 14, 2019

O terceiro gol foi 100% brasileiro. Vinícius Júnior foi lançado na linha de fundo e cruzou rasteiro para Casemiro empurrar para as redes.

41 GOAL Real Madrid 3 - 0 Levante pic.twitter.com/Cjj7YoNGhy — yariga football (@YarigaF) September 14, 2019

Logo no ínicio do segundo tempo, aos 4 minutos, o Levante diminuiu a vantagem dos meregues. Borja Mayoral fez valer a lei do ex e, após passe de Carlos Clerc, chutou no canto baixo de Courtois, sem chances para o belga.

49 Real Madrid 3 - 1 GOAL Levante pic.twitter.com/JLB7iALosH — yariga football (@YarigaF) September 14, 2019

Aos 15 minutos, Zidane promoveu duas estreias no Real Madrid. A tão esperada estreia de Eden Hazard finalmente aconteceu. O ex- entrou no lugar de Casemiro. O técnico francês também colocou em campo Éder Militão, no lugar de Sergio Ramos, visando o jogo do Real na , que pelos desfalques, Militão deve ser titular.

Dois minutos depois das mexidas de Zidane, Vinícius Júnior balançou as redes. Mas o gol foi anulado pelo VAR por um impedimento de James Rodriguez na jogada.

O Levante apertou ainda mais o placar e fez 3 a 2 aos 30 minutos da etapa final. José Campaña cruzou e Gonzalo Melero tocou para o gol. O curioso é que foi somente o segundo chute do Levante na partida. Em duas tentativas, foram dois gols.

76 Real Madrid 3 - 2 GOAL Levante pic.twitter.com/lMsEI5iaWU — yariga vedeo (@vedeo_yariga) September 14, 2019

No final do jogo, faltando 8 minutos, Luka Jovic entrou no lugar de Benzema. Foi a terceira estreia no Real Madrid.

Já nos acréscimos, Courtois fez uma ótima defesa para assegurar os três pontos para sua equipe. O Real chegou a 8 pontos e aguarda os próximos jogos da rodada para saber em que posição fica antes do jogo contra o na estreia da Champions League, na quarta-feira em Paris. O Levante segue com 6 pontos e no próximo sábado recebe o .