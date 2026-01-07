Votuporanguense x Grêmio onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copinha 2026

Votuporanguense e Grêmio se enfrentam nesta quinta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), na Arena Dr. Plínio Marin, em Votuporanga, pela terceira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. A partida terá transmissão ao vivo da CazéTV(veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

Entre os "maiores" times do Brasil, o Grêmio é um dos poucos que nunca ganhou a Copinha. As duas melhores campanha do tricolor no torneio foram em 1994 e 2020, quando chegaram na final mas perderam para Portuguesa e Internacional, respectivamente. A equipe gaúcha chega na edição de 2026 tentando quebrar seu jejum de títulos no maior e mais importante torneio de base do Brasil.

Do outro lado, o Votuporanguense disputa a Copa São Paulo de Futebol Júnior pela oitava vez em sua história. A melhor campanha da Pantera foi em 2019, quando chegou nas oitavas de final.

Na última rodada da Copinha 2026, o Grêmio ganhou do Galvez-AC por 7 a 0, enquanto o Votuporanguense bateu o Falcon-SE por 3 a 0.

A primeira fase da Copinha conta com 128 times divididos em 32 grupos, sendo que os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para a etapa seguinte. A partir daí, o torneio passa a ser disputado em sistema de mata-mata até a final, marcada para o dia 25 de janeiro.

Votuporanga: Felipe; Yago Martins, Dionísio, João Guilherme e Luiz Henrique; Gabriel Santos, Yago Moreira e Dudu; Glauco, Thalysson e Milani. Técnico: Marcos Vinícius Viola

Grêmio: João Victor; Vitor Ramon, Nathan, David Brendo e Zortéa; Pedro Gabriel, Adrielson e Artur Júnior; João Borne, Jeferson e Fellipe Magalhães. Técnico: Fernando Garcia

Desfalques

Votuporanga

Sem desfalques confirmados.

Grêmio

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 8 de janeiro de 2026

quinta-feira, 8 de janeiro de 2026 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Arena Dr. Plínio Marin - Votuporanga, SP

