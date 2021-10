Voto de Pochettino para Messi na Bola de Ouro gerou questionamentos de Neymar e Mbappé

O treinador argentino brincou em entrevista coletiva e revelou a indignação de duas partes do "trio MNM"

Problemas à vista nos vestiários do PSG? Em entrevista coletiva concedida após o empate por 0 a 0 diante do Olympique de Marselha, o treinador Mauricio Pochettino revelou ter deixado Neymar e Mbappé, dois dos destaques da equipe francesa, indignados... por abrir seu voto em Messi na eleição da Bola de Ouro.

Claro: o técnico argentino revelou isso como uma brincadeira e o vestiário do Paris Saint-Germain segue, ao menos pelo que nós sabemos, em paz.

Perguntado sobre quem seria seu favorito para a Bola de Ouro, Pochettino não pestanejou e logo respondeu o nome de seu compatriota Lionel Messi. Pouco tempo depois, porém, pode ter se arrependido.

Isso porque Neymar e Mbappé teriam, de brincadeira, ido perguntar ao técnico porque eles não seriam os favoritos para o técnico. Brincadeiras à parte, parece ser um "problema" ótimo de ter para qualquer treinador: dois jogadores irritados por não terem sido escolhidos como favoritos para ganhar a Bola de Ouro... em detrimento de outro nome do seu elenco.

Mais artigos abaixo

"Tive um problema no outro dia, quando disse que Messi deveria ganhar a Bola de Ouro. Neymar e Mbappé vieram me perguntar: por que não eles?" brincou Pochettino. "De qualquer jeito, qualquer jogador do PSG que ganhe me deixará feliz, mas Leo merece o prêmio."

O Paris Saint-Germain teve quatro indicados ao prêmio principal da Bola de Ouro, concedido pela revista France Football: Lionel Messi, Neymar, Mbappé e Gianluigi Donnarumma - este último, além de Keylor Navas, também foram indicados ao Troféu Yashin, de melhor goleiro.

Vivendo talvez essa "disputa particular" entre seus grandes craques, o PSG volta aos gramados nesta sexta-feira (29), em confronto direto diante do Lille, pela Ligue 1.