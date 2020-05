Volta da Premier League deixa torcida e jogadores em lados opostos: "É tudo por dinheiro"

Atletas continuam manifestando preocupação depois que o reinício do torneio foi confirmado para 17 de junho

Torcedores ingleses - e do mundo inteiro - se animaram com a notícia de que a Premier League vai ser retomada no dia 17 de junho após quase três meses de paralisação por causa da pandemia do novo coronavírus.

Mas a euforia dos fãs contrasta com uma certa preocupação de quem realmente faz o campeonato acontecer: os jogadores. Neste sábado, Tyrone Mings, zagueiro do , foi mais um a não esconder o incômodo com o retorno.

"Os motivos são 100% dirigidos pelo dinheiro e não pela integridade. Sou a favor de voltarmos porque não temos outra escolha. Como jogadores, fomos as últimas pessoas consultadas sobre o Project Restart porque esta é a ordem de prioridade no futebol. Sem problemas. Somos um produto do jogo e devemos aceitar", declarou o jogador ao Daily Mail.

Atletas como N'Golo Kanté, do , e Troy Deeney, do , chegaram a se negar a retomar os treinos por temerem o contágio do coronavírus. O segundo acabou sendo alvo de comentários lamentáveis nas redes sociais por causa da atitude - ele tem um filho de cinco meses que sofre de problemas respiratórios.

"Eu vi alguns comentários sobre o meu filho nos quais o as pessoas dizem: 'espero que seu filho pegue o coronavírus'. Esse é a parte mais dura para mim. Se você responde, eles percebem que te atingiram e aí insistem mais ainda", criticou Deeney.

Em meados de maio, antes de a data ser definida, ao menos mais dois atletas manifestaram publicamente o receio com a volta da Premier League. Willian, do Chelsea, disse que "a maioria dos jogadores não se sentia confortável com um retorno imediato". Já Danny Rose, do , declarou que "nem deveriam estar falando de futebol" e que "a vida das pessoas está em risco".



Ex-técnico da seleção inglesa, Sam Allardyce afirmou em um artigo publicado no jornal Times que "se os jogadores estiverem muito assustados, eles não serão capazes de performar". "É possível deixá-los em forma em quatro semanas, mas esta é a menor das preocupações. O maior desafio é como eles vão lidar com o lado mental", completou.

Enquanto a polêmica continua, a Premier League segue tomando medidas para tornar o retorno o mais seguro possível. Neste sábado, a organização do torneio anunciou que a última rodada de testes, com 1.130 jogadores e funcionários das equipes, não teve nenhum caso positivo para Covid-19.

Com mais de 38 mil mortes confirmadas, o Reino Unido está atrás apenas dos no número de vítimas fatais da pandemia.